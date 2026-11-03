PSG : Luis Enrique a trouvé son nouveau patron au milieu

Le PSG est de plus en plus intéressé par un recrutement au milieu de terrain. Luis Enrique lorgne d'ailleurs sur plusieurs pépites évoluant actuellement en Liga.

Le Paris Saint-Germain dispose d'un effectif de très grande qualité sur le papier. Mais le niveau des remplaçants n'est pas toujours jugé suffisamment fiable lors des grands rendez-vous. L'été dernier, les champions d'Europe n'ont pas souhaité recruter de nouveaux éléments pour renforcer leur milieu de terrain. Luis Enrique pourrait donc faire de ce secteur de jeu une priorité lors des prochaines périodes de mercato . En Espagne, plusieurs joueurs de grand talent intéressent l'entraîneur du PSG , dont un en particulier du côté de l'Atlético de Madrid.

Barrios, la nouvelle trouvaille du PSG made in Luis Enrique ?

Selon des informations relayées par Transferfeed, Pablo Barrios est en effet un joueur qui plaît beaucoup à la direction des champions de France. Il est notamment précisé que le Paris Saint-Germain est actuellement le club européen le mieux placé pour accueillir l'international espagnol de 24 ans. Luis Enrique apprécie tout particulièrement le profil polyvalent de Barrios, qui dispose à la fois d'un gros volume de jeu, d'une belle qualité technique et d'une grande capacité à répéter les efforts défensifs. L'Atlético de Madrid ne veut cependant pas entendre parler d'un départ de son joueur cet hiver. Mais l'été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une véritable opportunité dans ce dossier.

Encore sous contrat avec le club de la capitale espagnole jusqu'en juin 2030, le natif de Madrid est estimé à environ 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qu'il lui reste à faire pour avoir une chance de recruter Pablo Barrios dans quelques mois lors du mercato estival. Un renfort de poids qui pourrait faire beaucoup de bien aux hommes de Luis Enrique, notamment dans le domaine défensif.