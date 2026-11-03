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PSG : Luis Enrique a trouvé son nouveau patron au milieu
Pablo Barrios

PSG : Luis Enrique a trouvé son nouveau patron au milieu

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est de plus en plus intéressé par un recrutement au milieu de terrain. Luis Enrique lorgne d'ailleurs sur plusieurs pépites évoluant actuellement en Liga.
Le Paris Saint-Germain dispose d'un effectif de très grande qualité sur le papier. Mais le niveau des remplaçants n'est pas toujours jugé suffisamment fiable lors des grands rendez-vous. L'été dernier, les champions d'Europe n'ont pas souhaité recruter de nouveaux éléments pour renforcer leur milieu de terrain. Luis Enrique pourrait donc faire de ce secteur de jeu une priorité lors des prochaines périodes de mercato. En Espagne, plusieurs joueurs de grand talent intéressent l'entraîneur du PSG, dont un en particulier du côté de l'Atlético de Madrid.

Barrios, la nouvelle trouvaille du PSG made in Luis Enrique ? 

Selon des informations relayées par Transferfeed, Pablo Barrios est en effet un joueur qui plaît beaucoup à la direction des champions de France. Il est notamment précisé que le Paris Saint-Germain est actuellement le club européen le mieux placé pour accueillir l'international espagnol de 24 ans. Luis Enrique apprécie tout particulièrement le profil polyvalent de Barrios, qui dispose à la fois d'un gros volume de jeu, d'une belle qualité technique et d'une grande capacité à répéter les efforts défensifs. L'Atlético de Madrid ne veut cependant pas entendre parler d'un départ de son joueur cet hiver. Mais l'été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une véritable opportunité dans ce dossier.

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Encore sous contrat avec le club de la capitale espagnole jusqu'en juin 2030, le natif de Madrid est estimé à environ 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qu'il lui reste à faire pour avoir une chance de recruter Pablo Barrios dans quelques mois lors du mercato estival. Un renfort de poids qui pourrait faire beaucoup de bien aux hommes de Luis Enrique, notamment dans le domaine défensif.
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Oui la situation économique est un facteur cependant la situation économique et le pouvoir d'achat est un souci dans toute l'Europe. Et puis comme vous le dites avec OlivierAtton il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte qui expliquent aussi l'état de la ligue 1. OlivierAtton a raison, la France n'est pas un pays de foot. Les petits stades n'expliquent pas le faible taux de remplissage. Au contraire. Quand l'équipe tourne il y a du public, mais quand c'est moyen, le stade se vide. Il n'y a pas en France une vraie adhésion à un club chez la plupart des gens. D'où les vagues fluctuantes de "supporters". On a connu ça, puis Lyon et maintenant Paris. En France on soutient plus volontiers l'équipe qui gagne. Peu ont véritablement un club de cœur. Suffit de voir l'imbécile bordelais qui soutient deux clubs sur ce site. Je suis d'accord sur le fait que la dncg a comme effet annexe l'effet "soldes" en cas de problème économique. Mais, et bien qu'on en pâtisse actuellement, je trouve ça plutôt bien que la dncg fasse ce boulot. Beaucoup moins l'absence d'uniformisation européenne. Déjà que la fiscalité est bien différente entre les pays... Bref, ça montre bien que tout mettre sur le dos du PSG ça relève plus de l'obsession que de l'analyse.

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

en faite sergio il se fout de votre gueule mais d'une force il sait que vous allez reagir il peut mettre n'importe quoi (ce qu'il fait et vous reagissez)

Coup de théâtre pour le futur entraineur de l’OL

j'ai entendu une rumeur disant que Zidane pourrait quitter l'EDF pour venir entrainer l'OL🤣

OL : Fonseca se barre, il interpelle Michele Kang

Ils travaillent à son remplacement , plus important que de tenir les médias ou les consultants informés

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