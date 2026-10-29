Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Ligue 2
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
11e journée de Ligue 2 :
Vendredi 30 octobre
20h00 : FC Nantes - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 6)
Grenoble Foot - Dijon FCO (sur beIN Sports Max 5)
Rodez Aveyron Football - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 4)
Metz - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)
Stade Lavallois - US Boulogne (sur beIN Sports Max 8)
Samedi 31 octobre
14h00 : FC Annecy - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 3)
20h00 : En Avant Guingamp - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)
Lundi 2 novembre
20h45 : Stade de Reims - FC Sochaux (sur beIN Sports)
Red Star FC - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports)

Ligue 2

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Saint-Étienne logo
Saint-Étienne
251081123815
2Montpellier logo
Montpellier
21106311367
3Nancy logo
Nancy
19106131284
4Reims logo
Reims
181046020128
5Pau logo
Pau
171052313103
Tout afficher
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Tv Le Havre Psg A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue 1

TV : Le Havre - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 3
Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Didier Deschamps A La Juventus Cest Valide
Serie A

Didier Deschamps à la Juventus, c'est validé

Fil Info

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
TV : Le Havre - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
L3 : Programme TV et résultats de la 11e journée
Didier Deschamps à la Juventus, c'est validé
Cristiano Ronaldo bientôt à 1 000 buts
110 millions d’euros volés par deux Français, Chelsea enrage
Le Ballon d’Or fait face à un scandale sexiste
Luis Enrique conteste le classement du Ballon d'Or
L’OM renvoyé en bas du classement, c'est dur

Derniers commentaires

L’OM renvoyé en bas du classement, c'est dur

il est gentil l Rothen

OL : Nartey ou Merah, les surprenants candidats au départ

Nartey ou Merah ? pour jouer qu'avec des milieux défensifs ?

Paixao, sa femme provoque son départ de l’OM

Oui il faut mettre en avant les pépites régionales, plus rien à se mettre sous la dent depuis le départ de légende Maxime Lopez

Aux côtés de Mbappé, la France défie la Chine

La vérité n'est jamais bonne à accepter.

Cherki au Real dès janvier, Manchester City tremble

Il n’a pas sa place à Paris c’est pas le style de la maison,c’est pas pour autre raison

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading