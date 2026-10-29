L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée

11e journée de Ligue 2 :

Vendredi 30 octobre

20h00 : FC Nantes - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 6)

Grenoble Foot - Dijon FCO (sur beIN Sports Max 5)

Rodez Aveyron Football - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 4)

Metz - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)

Stade Lavallois - US Boulogne (sur beIN Sports Max 8)

Samedi 31 octobre

14h00 : FC Annecy - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 3)

20h00 : En Avant Guingamp - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 2 novembre

20h45 : Stade de Reims - FC Sochaux (sur beIN Sports)

Red Star FC - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports)