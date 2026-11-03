Fonseca annonce son départ, l’OL enrage

La décision du Portugais de rejoindre le Sporting en pleine saison a beau aider les finances lyonnaises, c'est l'incompréhension qui prédomine du côté de l'OL.

Le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais n’est désormais plus qu’une question d’heures. Le bruit de son arrivée au Sporting Portugal s’est intensifié pendant le week-end, et les accords sont tombés ce lundi soir. Mais pour que tout soit officialisé, il en manque encore un, celui entre l’OL et le club de Lisbonne. Au départ, la transaction devait rapporter 3 ME à Lyon, qui a pu profiter de la volonté de Paulo Fonseca de revenir dans son club de coeur pour faire monter le prix final à 5 ME. Entre ce montant et l’économie de son salaire, le club rhodanien n’est pas perdant sur le plan financier, ce qui est un élément non négligeable vue la conjoncture actuelle.

Mais la façon dont se sont passées les choses n’est toutefois pas facile à digérer pour l’OL, qui a défendu bec et ongles un entraineur suspendu neuf mois pour un geste menaçant envers un arbitre officiel, et le voit désormais partir en cours de saison. Pour Romain Molina, qui suit ce dossier de près, l’attitude de l’entraineur portugais déçoit beaucoup. « L'OL, au début, ne voulait pas d'un départ de Fonseca et c'est lui qui a insisté, notamment auprès de Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif dans son bureau. Quand il a demandé à l'OL, il avait déjà un accord avec le Sporting donc, en effet, c'est assez choquant quand tu le vois en conférence de presse dire : « Oui, bon, il faut pas dire ça », alors que c'est lui qui a forcé son départ », a livré le journaliste indépendant qui tient à souligner que l’ancien coach de la Roma a tout fait pour quitter Lyon au moment où ça l’arrangeait pour rejoindre le Sporting.

Et selon les informations de L’Equipe ce mardi, cette décision est aussi difficilement digérée par les joueurs. Il a attendu lundi pour annoncer au groupe qu’il s’en allait, ne dirigeant pas la dernière séance, et certains membres n’ont pas compris ce départ, estimant que les beaux discours du début de saison s’envolaient dès qu’une opportunité intéressante s’ouvrait pour lui. Et pour un entraineur qui souhaitait mettre le collectif en avant et avait grandement participé au recrutement pour trouver des joueurs qui lui convenaient, la pilule reste difficile à digérer sportivement malgré l’économie financière.