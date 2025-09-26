Présent en conférence de presse à la veille du match entre son équipe et Auxerre, l'entraîneur du PSG a évoqué le mercato. L'occasion pour Luis Enrique de ramener tout le monde à la raison.

On l'a appris ce vendredi, à la longue liste des blessés du côté du Paris Saint-Germain, il faut désormais ajouter Marquinhos qui souffre d'une blessure musculaire et sera absent plusieurs semaines . Forcément, du côté des champions de France et d'Europe, c'est un coup dur de plus au moment où le Barça s'avance sur la route du PSG. Mais, interrogé sur le fait que seulement trois joueurs étaient arrivés à Paris durant la période estivale des transferts, Luis Enrique ne regrette strictement rien et il assume cette décision de ne pas faire signer des joueurs à tout va.

Dans son style mêlant toujours malice et sérieux, Luis Enrique a balayé d'éventuels remords. « Si je regrette de ne pas avoir plus recruté lors du mercato d’été ? Non. Ce n'est pas facile d'avoir des joueurs au PSG. Ce n'est pas comme aller en acheter à Auchan. Quand on cherche des joueurs pour le PSG, il faut faire attention à tout, aux personnes, aux agents. On a une équipe, on l'a montré l'an dernier. Ce n'est pas facile de trouver des joueurs pour notre idée de jeu. Je ne voudrais rien changer. Peut-être que dans un mois, je dirai autre chose, mais aujourd'hui, je ne change rien », a précisé l'entraîneur espagnol du Paris, qui accepte le fait de ne pas avoir des doublures sur la totalité des postes.