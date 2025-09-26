ICONSPORT_267306_0031
« Le mercato c'est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

PSG26 sept.
par Claude Dautel
Présent en conférence de presse à la veille du match entre son équipe et Auxerre, l'entraîneur du PSG a évoqué le mercato. L'occasion pour Luis Enrique de ramener tout le monde à la raison.
On l'a appris ce vendredi, à la longue liste des blessés du côté du Paris Saint-Germain, il faut désormais ajouter Marquinhos qui souffre d'une blessure musculaire et sera absent plusieurs semaines. Forcément, du côté des champions de France et d'Europe, c'est un coup dur de plus au moment où le Barça s'avance sur la route du PSG. Mais, interrogé sur le fait que seulement trois joueurs étaient arrivés à Paris durant la période estivale des transferts, Luis Enrique ne regrette strictement rien et il assume cette décision de ne pas faire signer des joueurs à tout va.
Dans son style mêlant toujours malice et sérieux, Luis Enrique a balayé d'éventuels remords. « Si je regrette de ne pas avoir plus recruté lors du mercato d’été ? Non. Ce n'est pas facile d'avoir des joueurs au PSG. Ce n'est pas comme aller en acheter à Auchan. Quand on cherche des joueurs pour le PSG, il faut faire attention à tout, aux personnes, aux agents. On a une équipe, on l'a montré l'an dernier. Ce n'est pas facile de trouver des joueurs pour notre idée de jeu. Je ne voudrais rien changer. Peut-être que dans un mois, je dirai autre chose, mais aujourd'hui, je ne change rien », a précisé l'entraîneur espagnol du Paris, qui accepte le fait de ne pas avoir des doublures sur la totalité des postes.
Concernant précisément le cas de Marquinhos, Luis Enrique n'a pas semblé être très inquiet, même si le défenseur brésilien est annoncé forfait pour plusieurs semaines. « Sur la dernière action contre Marseille, Marquinhos a ressenti une petite douleur. Rien d'important mais il faut être attentif. Nous ne voulons pas prendre de risques », a indiqué le technicien parisien. Cette blessure aura au moins l'avantage d'éviter au capitaine du PSG de faire un aller-retour vers le Brésil durant la prochaine trêve internationale. 

Derniers commentaires

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Tu reves de l'Arabie Saoudite minable raté

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Il est juste frustré que le PSG a maintenant un palmarès bien plus fourni que le sien

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Que fais-tu ici à parler d'un autre club sur une page qui n'a aucun rapport avec ? Et à parler d'un truc totalement hors-sujet ? Tu cherches de l'attention ou juste à vour si tu peux foutre le bordel ?

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Et il a bien raison puisque c'est le projet à long terme et qu'ill'a annoncé depuis l'an dernier. Bon début avec Mbaye.

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Pas prendre de risque pour Marquinhos mais on nous a annoncé plusieurs semaines d'absence ?!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

