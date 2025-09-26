Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Le PSG n'a pas réussi à prendre le meilleur sur l'OM ce lundi, et les joueurs parisiens en veulent aussi à l'arbitre de la rencontre pour ne pas avoir canalisé l'excès d'engagement des joueurs olympiens.

Pour la première fois de la saison, et surtout pour la première fois en 14 ans lors d’un match de championnat, le PSG a mordu la poussière au Vélodrome lundi soir. Le but inscrit en début de match par Marquinhos contre son camp a scellé le score du match, l’OM en profitant pour s’offrir un succès de prestige. Affaibli par de nombreuses absences, le Paris SG n’a pas vraiment su trouver les moyens de répondre à l’engagement des Marseillais.

Marquinhos gronde M. Brisard

Une agressivité qui a eu le don d’agacer le capitaine des champions de France. En effet, grâce au micro porté par l’arbitre sur cette rencontre, les remontrances du défenseur brésilien ont clairement pu être entendues. Ligue 1+ a ainsi publié un extrait de l’agacement de Marquinhos, qui s’est plaint ouvertement de la mansuétude de M. Brisard envers les joueurs de l’OM, coupables de nombreuses fautes à ses yeux, mais pas vraiment sanctionnés comme ils devraient l’être.

« Ça continue, depuis le début c'est comme ça. Ils sont toujours en retard. Il faut une bonne réponse parce que sinon, c'est pas possible. C'est tout le temps comme ça, ils ont fait 10 fautes. Tu leur as donné un carton, ils ont fait 10 fautes », a dénoncé Marquinhos, alors que l’officiel lui assurait qu’il n’y avait pas faute et que l’engagement n’était pas excessif, après un gros contact sur Nuno Mendes.

Ce micro permet néanmoins d’entendre clairement que les joueurs parisiens continuaient de mettre la pression sur M. Brisard pour qu’il sorte un peu plus souvent les cartons. Cela n’a pas spécialement fonctionné, puisque l’OM n’a récolté « que » trois avertissements, sans compter l’agacement de Roberto De Zerbi qui lui a valu une expulsion. Pas de quoi donner un avantage quelconque au PSG, visiblement agacé par les décisions arbitrales ce soir-là.