Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

PSG26 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
Le PSG n'a pas réussi à prendre le meilleur sur l'OM ce lundi, et les joueurs parisiens en veulent aussi à l'arbitre de la rencontre pour ne pas avoir canalisé l'excès d'engagement des joueurs olympiens. 
Pour la première fois de la saison, et surtout pour la première fois en 14 ans lors d’un match de championnat, le PSG a mordu la poussière au Vélodrome lundi soir. Le but inscrit en début de match par Marquinhos contre son camp a scellé le score du match, l’OM en profitant pour s’offrir un succès de prestige. Affaibli par de nombreuses absences, le Paris SG n’a pas vraiment su trouver les moyens de répondre à l’engagement des Marseillais. 

Marquinhos gronde M. Brisard

Une agressivité qui a eu le don d’agacer le capitaine des champions de France. En effet, grâce au micro porté par l’arbitre sur cette rencontre, les remontrances du défenseur brésilien ont clairement pu être entendues. Ligue 1+ a ainsi publié un extrait de l’agacement de Marquinhos, qui s’est plaint ouvertement de la mansuétude de M. Brisard envers les joueurs de l’OM, coupables de nombreuses fautes à ses yeux, mais pas vraiment sanctionnés comme ils devraient l’être. 

« Ça continue, depuis le début c'est comme ça. Ils sont toujours en retard. Il faut une bonne réponse parce que sinon, c'est pas possible. C'est tout le temps comme ça, ils ont fait 10 fautes. Tu leur as donné un carton, ils ont fait 10 fautes », a dénoncé Marquinhos, alors que l’officiel lui assurait qu’il n’y avait pas faute et que l’engagement n’était pas excessif, après un gros contact sur Nuno Mendes. 
Ce micro permet néanmoins d’entendre clairement que les joueurs parisiens continuaient de mettre la pression sur M. Brisard pour qu’il sorte un peu plus souvent les cartons. Cela n’a pas spécialement fonctionné, puisque l’OM n’a récolté « que » trois avertissements, sans compter l’agacement de Roberto De Zerbi qui lui a valu une expulsion. Pas de quoi donner un avantage quelconque au PSG, visiblement agacé par les décisions arbitrales ce soir-là. 
Derniers commentaires

Manu Petit rejoint le syndicat des joueurs du PSG

4 titulaires pauvre mec quasiment tous les joueurs offensifs incontestables.On perd sur une erreur du gardien.Marseille a gagné c'est comme ça et ils vont en parler pendant 40 ans vu que ça ne se produira plus

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

dégage pauvre abruti

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

"Il y a pas faute, ça glisse"... Ceci dit sur cette exemple y a pas faute ^^

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

1 tir cadre, 30% de possession, et ils considèrent avoir fait un très bon match et que c est de bonne augure pour l avenir ....mdr ^^

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Ta vidéo où on voit quoi ? 😂 Ta haine de ce club te fait complètement dérailler Remets la ici qu on rigole encore de toi Au maximum c est faute sinon en Angleterre aucun match ne se termine à moins de 8 contre 8 Par contre tu n as toujours pas répondu sur le coup reçu par Balerdi par Ramos Est ce normal ? Allez chiale le soit disant Lyonnais avec ton compte repris + de 5 ans après 😂

