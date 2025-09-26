psg luis enrique annonce une tres mauvaise nouvelle a marquinhos iconsport 266634 0208 397460

PSG : Marquinhos absent plusieurs semaines !

PSG26 sept. , 11:28
parClaude Dautel
A la veille du match PSG-Auxerre, le club de la capitale a annoncé le forfait de son capitaine brésilien pour plusieurs semaines.  Un nouveau terrible coup dur pour les champions d'Europe qui seront privés de leur capitaine contre le FC Barcelone.
Tandis que Joao Neves, Ousmane Dembélé et Désiré Doué seront encore absents plusieurs semaines, mais qu'à priori Bradley Barcola est de nouveau disponible, le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi que Marquinhos allait être absent, sur blessure, et lui aussi pour plusieurs semaines. « Touché au quadriceps gauche, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines », annonce le PSG, qui sera donc privé de son défenseur pour la réception de l'AJ Auxerre, mais aussi et surtout pour le déplacement de la semaine prochaine à Barcelon en Ligue des champions. 
