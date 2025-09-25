psg luis enrique annonce une tres mauvaise nouvelle a marquinhos iconsport 266634 0208 397460

PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens

PSG25 sept. , 21:40
parEric Bethsy
Battu par l’Olympique de Marseille (1-0) lundi dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas seulement payé les absences de certains joueurs importants. D’autres éléments alignés ont déçu à l’image du défenseur central et capitaine Marquinhos.
Le Paris Saint-Germain ne nous avait pas habitués à ce genre de prestation. Il est vrai que les Parisiens étaient sérieusement affaiblis sans João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, tous blessés. Mais le onze aligné par Luis Enrique à Marseille avait les moyens de rendre une autre copie. Certaines individualités ont déçu, à commencer par le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery et l’attaquant Gonçalo Ramos qui ont récolté un cinglant 2/10 de la part de Pierre Ménès. Et ce n’est pas beaucoup mieux en ce qui concerne Marquinhos.
« Alors lui, il a carrément été méconnaissable, a commenté le journaliste qui a infligé un 3/10 au défenseur central. Déjà, il est responsable de se faire manger par Aguerd de la tête sur le but. Et même tout le reste du match… OK, ce n'était pas un cadeau de se retrouver stoppeur droit voire parfois même arrière-droit. Mais bon on attend quand même autre chose, surtout balle au pied, du capitaine brésilien qui a quand même été extrêmement déficient toute la soirée. »

Ligue 1

22 septembre 2025 à 20:00
Olympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint Germain
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
89
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
79
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
T. Weah
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
Au rayon des bonnes appréciations, Pierre Ménès a préféré la performance de la recrue Illia Zabarnyi. « Lui, pour le coup, il a fait la meilleure impression depuis qu'il est sous le maillot du PSG, a complimenté le spécialiste sur sa chaîne YouTube. Il a été tout à fait intransigeant dans les duels individuels, il a été vraiment très costaud. Bon, sa participation au jeu est inexistante mais ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande. » Preuve que le défenseur central ukrainien peut vraiment représenter une menace pour Marquinhos.
Derniers commentaires

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Combien de joueurs de 💩l'OMerde dans le top 30 du Ballon d'Or ? OMdr 😁😂🤣

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, top-commentaire ; t'es le meilleur, mon gars sûr ! 😁👍🔥💥⚽

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

"Français" quand ça vous arrange, vous autres... ;o)

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

J'ai jamais compris pourquoi Abner n'était pas en odeur de sainteté. Je l'ai souvent trouvé bon et techniquement intéressant

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

Depuis le début de la saison c'est un monstre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading