PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens

Battu par l’Olympique de Marseille (1-0) lundi dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas seulement payé les absences de certains joueurs importants. D’autres éléments alignés ont déçu à l’image du défenseur central et capitaine Marquinhos.

Le Paris Saint-Germain ne nous avait pas habitués à ce genre de prestation. Il est vrai que les Parisiens étaient sérieusement affaiblis sans João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, tous blessés. Mais le onze aligné par Luis Enrique à Marseille avait les moyens de rendre une autre copie. Certaines individualités ont déçu, à commencer par le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery et l’attaquant Gonçalo Ramos qui ont récolté un cinglant 2/10 de la part de Pierre Ménès. Et ce n’est pas beaucoup mieux en ce qui concerne Marquinhos.

« Alors lui, il a carrément été méconnaissable, a commenté le journaliste qui a infligé un 3/10 au défenseur central. Déjà, il est responsable de se faire manger par Aguerd de la tête sur le but. Et même tout le reste du match… OK, ce n'était pas un cadeau de se retrouver stoppeur droit voire parfois même arrière-droit. Mais bon on attend quand même autre chose, surtout balle au pied, du capitaine brésilien qui a quand même été extrêmement déficient toute la soirée. »

Ligue 1 22 septembre 2025 à 20:00 Olympique Marseille 1 0 Match terminé Paris Saint Germain Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ M. Murillo Bermudez Olympique Marseille Remplacement 89 ’ ENTRE I. Mbaye Paris Saint Germain SORT G. Ramos Paris Saint Germain Remplacement 79 ’ ENTRE B. Nadir Olympique Marseille SORT A. Gouiri Olympique Marseille Remplacement 78 ’ ENTRE M. Murillo Bermudez Olympique Marseille SORT T. Weah Olympique Marseille Voir Les Détails Complets Du Match

Au rayon des bonnes appréciations, Pierre Ménès a préféré la performance de la recrue Illia Zabarnyi. « Lui, pour le coup, il a fait la meilleure impression depuis qu'il est sous le maillot du PSG, a complimenté le spécialiste sur sa chaîne YouTube. Il a été tout à fait intransigeant dans les duels individuels, il a été vraiment très costaud. Bon, sa participation au jeu est inexistante mais ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande. » Preuve que le défenseur central ukrainien peut vraiment représenter une menace pour Marquinhos.