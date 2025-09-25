PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens

Combien de joueurs de 💩l'OMerde dans le top 30 du Ballon d'Or ? OMdr 😁😂🤣
Encore une fois, top-commentaire ; t'es le meilleur, mon gars sûr ! 😁👍🔥💥⚽
"Français" quand ça vous arrange, vous autres... ;o)
J'ai jamais compris pourquoi Abner n'était pas en odeur de sainteté. Je l'ai souvent trouvé bon et techniquement intéressant
Depuis le début de la saison c'est un monstre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
