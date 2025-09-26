PSG : Réunion d'urgence pour parler mercato

Le Paris Saint-Germain a connu un nombre important de blessures depuis le début de saison, alors que les champions d'Europe avaient été prudents au mercato d'été. Mais le PSG va se montrer incisif en janvier prochain afin d'éviter une catastrophe.

L'Equipe, Luis Enrique, Luis Campos et les dirigeants parisiens ne veulent pas recruter pour recruter, estimant que chaque signature doit avoir du sens sportivement. Mais, ils travaillent sur la possibilité de recruter trois joueurs lors du mercato d'hiver. Et le profil de ces trois renforts est déjà trouvé. Lundi dernier, contre l' OM Luis Enrique devait se passer d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola , et cela alors que se profile un déplacement très attendu à Barcelone et que ce vendredi on a appris le forfait de Marquinhos plusieurs semaines . Pour les supporters parisiens, il est clair que les dirigeants se sont trompés cet été en ne faisant signer que Lucas Chevalier et llia Zabarnyi, le PSG ayant pensé que l'effectif de la saison passée pourrait encaisser physiquement une deuxième année consécutive à ce niveau. Ce n'est pas le cas, et le Paris Saint-Germain commence à le payer au prix fort.

Le PSG va se réunir pendant la trêve internationale

Loïc Tanzi, qui suit le Paris Saint-Germain et son mercato pour le quotidien sportif, révèle que dès la prochaine trêve internationale, le PSG fera un bilan de ce début de saison et préparera ses emplettes en janvier prochain. « Depuis la clôture du mercato estival, Paris ne s'est jamais interdit d'être actif en janvier (...) Le plan reste inchangé : si une porte s'ouvre pour un joueur désiré, le club n'hésitera pas à en franchir le seuil, mais aucun recrutement ne sera fait simplement pour faire le nombre. Le profil d'un ailier droit gaucher est toujours recherché. Mais dans les discussions internes, d'autres postes sont revenus sur la table : un renfort au milieu, peut-être un défenseur supplémentaire », explique le journaliste de L'Equipe, qui précise que Luis Enrique ne s'opposera pas à la venue de plusieurs joueurs.