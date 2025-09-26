ICONSPORT_266997_0574
Luis Campos Luis Enrique

PSG : Réunion d'urgence pour parler mercato

PSG26 sept. , 12:40
parClaude Dautel
Le Paris Saint-Germain a connu un nombre important de blessures depuis le début de saison, alors que les champions d'Europe avaient été prudents au mercato d'été. Mais le PSG va se montrer incisif en janvier prochain afin d'éviter une catastrophe.
Lundi dernier, contre l'OM, Luis Enrique devait se passer d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, et cela alors que se profile un déplacement très attendu à Barcelone et que ce vendredi on a appris le forfait de Marquinhos plusieurs semaines. Pour les supporters parisiens, il est clair que les dirigeants se sont trompés cet été en ne faisant signer que Lucas Chevalier et llia Zabarnyi, le PSG ayant pensé que l'effectif de la saison passée pourrait encaisser physiquement une deuxième année consécutive à ce niveau. Ce n'est pas le cas, et le Paris Saint-Germain commence à le payer au prix fort. Selon L'Equipe, Luis Enrique, Luis Campos et les dirigeants parisiens ne veulent pas recruter pour recruter, estimant que chaque signature doit avoir du sens sportivement. Mais, ils travaillent sur la possibilité de recruter trois joueurs lors du mercato d'hiver. Et le profil de ces trois renforts est déjà trouvé.

Le PSG va se réunir pendant la trêve internationale

Loïc Tanzi, qui suit le Paris Saint-Germain et son mercato pour le quotidien sportif, révèle que dès la prochaine trêve internationale, le PSG fera un bilan de ce début de saison et préparera ses emplettes en janvier prochain. « Depuis la clôture du mercato estival, Paris ne s'est jamais interdit d'être actif en janvier (...) Le plan reste inchangé : si une porte s'ouvre pour un joueur désiré, le club n'hésitera pas à en franchir le seuil, mais aucun recrutement ne sera fait simplement pour faire le nombre. Le profil d'un ailier droit gaucher est toujours recherché. Mais dans les discussions internes, d'autres postes sont revenus sur la table : un renfort au milieu, peut-être un défenseur supplémentaire », explique le journaliste de L'Equipe, qui précise que Luis Enrique ne s'opposera pas à la venue de plusieurs joueurs. 
Mais en attenant de recruter lors de la prochaine fenêtre des transferts, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain a décidé de faire confiance aux jeunes pépites du club de la capitale. Ainsi, dans le cadre de la préparation du match PSG-Auxerre de samedi soir, Luis Enrique a fait monter cinq joueurs du centre de formation afin qu'ils s'entraînent avec les champions d'Europe. Martin James, Wassim Slama, Mathis Jangeal, Yanis Khafi et Quentin Ndjantou, cinq pépites du PSG ont donc intégré le groupe de Luis Enrique, le choix de Nasser Al-Khelaifi de désormais donner la priorité aux joueurs français se mettant en place.
nantes mostafa mohamed a paris l enorme surprise iconsport 264339 0097 397211
FC Nantes

Nantes : Mostafa Mohamed était dégoûté, il accuse

ICONSPORT_267146_0105
ASSE

L'ASSE touchera un énorme pactole

ICONSPORT_271878_0050
Ligue des Champions

Barça-PSG : Très mauvaise nouvelle aussi pour Barcelone

ICONSPORT_271638_0248
OM

L'OM champion de France, RMC calme le jeu

14:00
Nantes : Mostafa Mohamed était dégoûté, il accuse
13:40
L'ASSE touchera un énorme pactole
13:20
Barça-PSG : Très mauvaise nouvelle aussi pour Barcelone
13:00
L'OM champion de France, RMC calme le jeu
12:20
OM : Paulo Fonseca a trahi Marseille
12:00
« L’OL manque de talent » : Nabil Djellit est brutal
11:28
PSG : Marquinhos absent plusieurs semaines !
11:00
« Le meilleur élément de l'OL » : Paulo Fonseca a tranché
10:30
Pogba ou pas, Monaco pense à un ce joker

Derniers commentaires

« L’OL manque de talent » : Nabil Djellit est brutal

Footun, vous êtes minables, on ne peut pas comprendre votre fil de commentaires, par exemple ici, j'ai répondu à Kvaracadabra puis à MajorTom, je vous met au défi de comprendre si vous ne regardez pas mon histoire! Nul nul renul

« L’OL manque de talent » : Nabil Djellit est brutal

Je pense pas ^^

« L’OL manque de talent » : Nabil Djellit est brutal

Va brûler un cierge pour Sarkozy plutôt que de troller

PSG : Réunion d'urgence pour parler mercato

N'oublies pas qu'on devrait recuperer neves,doué et barcola pour le match contre le barca

L'OM champion de France, RMC calme le jeu

C est clair 😄😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

