Kylian Mbappé - Real Madrid

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Kylian Mbappé24 déc. , 17:30
parQuentin Mallet
Auteur d'un début de saison impressionnant sur le plan personnel avec le Real Madrid, Kylian Mbappé fait déjà office de favori pour le Ballon d'Or 2026. En attendant d'autres échéances, il se rapproche du Graal individuel.
Le changement de poste de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid a été brutal et longtemps décevant. Placé en position de numéro 9 par Carlo Ancelotti, le Bondynois a réalisé une première saison excellente d'un point de vue statistique (44 buts), mais peu mémorable pour ce qui est du reste. Sa deuxième saison est parti sur des bases encore plus impressionnantes puisqu'il compte déjà 29 buts et 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. Garant de l'apport offensif dans la formation de Xabi Alonso, il est celui qui tient les fondations d'une maison blanche en proie aux flammes. Forcément, une telle première moitié de saison peut placer celui qui rêve secrètement de remporter le Ballon d'Or sur la meilleure des voies.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs18
Buts18
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Kylian Mbappé, le grand favori

Et pour le média Score90, il ne fait à ce jour aucun doute que Kylian Mbappé est le grand favori pour remporter le Graal individuel qu'il convoite tant. Après une année 2025 au cours de laquelle il a marqué 59 buts avec le Real Madrid - égalant ainsi le record de Cristiano Ronaldo établi en 2013 -, le futur meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France se donne clairement les moyens de succéder à Ousmane Dembélé, dernier lauréat. Derrière lui, le classement montre Erling Haaland en deuxième position, puis Lamine Yamal et Harry Kane. Autant de joueurs qui réalisent une excellente saison sur un plan statistique.
Malgré tout, ce qui influence le plus les votants est et restera les récompenses collectives. Dans cette saison de Coupe du monde, Kylian Mbappé a l'occasion de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, lui qui a déjà inscrit 12 buts et qui doit en inscrire 5 pour dépasser Miroslav Klose. De quoi lui donner un crédit important pour le Ballon d'Or 2026.
