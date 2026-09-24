Gavi, le PSG commence par 45 ME

Gavi, le PSG commence par 45 ME

PSG24 sept. , 18:00
parGuillaume Conte
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Gavi plait énormément à Luis Enrique, et le PSG est persuadé qu'une fenêtre de tir existe pour cet hiver malgré le contrat longue durée avec le Barça de l'ancienne pépite du football espagnol.
Considéré pendant des années comme l’un des milieux les prometteurs de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Gavi n’a pour le moment jamais vraiment réussi à complètement exploser chez les Blaugrana. La faute à une série de blessures qui a freiné sa progression, et a vu des joueurs comme Fermin Lopez, Pedri ou Dani Olmo lui passer devant. A deux reprises dans sa jeune carrière, l’Espagnol de 22 ans a été éloigné des terrains pendant quasiment un an, en 2024 avec une rupture des ligaments, et en 2025 avec des problèmes récurrents au genou.

Gavi, sa valeur en chute libre avec ses blessures

S’il possède tout de même 170 apparitions sous le maillot barcelonais en raison de sa grande précocité, Pablo Martin Paez Gavira dit « Gavi » peine toujours à s’imposer avec seulement trois apparitions cette saison. Et pourtant, ses qualités sont indéniables, à tel point que Luis Enrique adorerait l’avoir dans son effectif. Et cela tombe bien, le FC Barcelone a besoin de vendre cet hiver, car les dépenses estivales ont beau avoir payé sur le plan sportif, cela ne fait pas rentrer directement les millions d’euros dans les caisses. Joan Laporta sera à l’écoute des offres, même si un départ de Gavi n’est pas spécialement envisagé pour le moment.
Mais selon Fichajes, le PSG est prêt à mettre 45 millions d’euros sur la table pour tâter le terrain dès le 1er janvier, pour essayer de récupérer un joueur sous contrat jusqu’en 2030, et qui possède une clause libératoire d’un milliard d’euros. Pas mal pour un joueur qui valait quasiment 100 millions d’euros à ses débuts en 2022, qui lui avait valu d’être international à seulement 17 ans, mais qui a vu sa valeur chuter à 30 millions d’euros désormais.
Son profil plait en tout cas beaucoup à Luis Enrique, qui adore son activité, son sens du jeu, sa qualité de passé et son profil technique à la Dro Fernandez, mais en encore plus combatif et précis. A 100 jours du mercato hivernal, le PSG a bien envie de s’offrir un petit complément dans le coeur du jeu, et regarde encore une fois du côté du FC Barcelone, son futur adversaire en Ligue des Champions.

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Derniers commentaires

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Mais un sacré joueur !!!! La grinta a la verratti !!!! Pedri olmo c est impossible lui oui et il sera revanchard !!! Pour moi un grand OUI meme si mon choix numéro 1 etait bouaddi.

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