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Zidane efface Deschamps, TF1 ne se cache plus

TV25 sept. , 9:00
parClaude Dautel
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C'est ce vendredi que l'équipe de France version Zinedine Zidane va faire ses débuts, et ce ne sera pas simple puisque les Bleus sont très attendus en Turquie. Diffuseur des Bleus, TF1 pense que l'effet Zizou va permettre de retrouver de vraies belles audiences.
Le Mondial 2026 ayant été diffusé par M6, avec des scores plutôt très bons, sans battre des records historiques, TF1 retrouve l'équipe de France à l'occasion du match de Ligue des Nations à Izmit. Du côté de la Une, on se réjouit doublement de diffuser de nouveau les Bleus, notamment parce que Didier Deschamps a cédé sa place à Zinedine Zidane. Dimanche dernier, Téléfoot a battu son record d'audience cette année avec un numéro consacré à la France version Zidane, et du côté des dirigeants de la chaîne historique, on est convaincu qu'avec la venue de Zizou à la place de Didier Deschamps, les audiences des matchs tricolores, qui étaient à la baisse depuis plusieurs mois, vont repartir à la hausse. S'exprimant dans L'Equipe, le directeur des sports de TF1 y croit très fort.

TF1 compte sur l'effet Zidane

« Avec dix matches par an, l’équipe de France reste notre fil rouge avec, en point d’orgue, l’Euro 2028. On a déjà vu l’effet Zidane via la curiosité suscitée depuis l’annonce officielle de son arrivée en juillet. Il y a une réelle attente du public. Nous espérons évidemment que cela ait un impact sur les audiences des Bleus qui démarrent une nouvelle page de leur histoire sur TF1 », avoue Julien Millereux dans le quotidien sportif. Car du côté de la Une, on a bien vu que l'attrait du grand public pour l'équipe de France de football était sur une piste descendante. A l'automne dernier, les scores d'audience du XV de France avaient même battu ceux de la formation de Didier Deschamps, ce qui avait forcément fait du bruit du côté de la chaîne privée...et de la Fédération Française de Football.
On saura ce vendredi soir si le changement de sélectionneur national, et la venue d'une légende comme Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France, auront l'effet attendu par TF1. Mais sur le plan médiatique, il est d'ores et déjà évident que la très longue page Didier Deschamps a été tournée rapidement.
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ben pour le coup son coup de folie la etait bienvenu meme si c'est pas forcement les joueurs arrivé qui on fait la difference et surtout le prix des joueurs

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c'est sur qu'il a beaucoup de talent comme Neymar mais jouer à mi temps ,non

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