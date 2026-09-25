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L'ASSE roule sur la Ligue 2, il retombe dans le piège

ASSE25 sept. , 9:30
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Étienne a fait un début de saison fracassant en Ligue 2, même si les Verts ont calé juste avant la trêve internationale. Alors que certains appellent au calme, Roland Romeyer est lui déjà convaincu que son ancien club va mettre le championnat à ses pieds.
Après cinq victoires consécutives, l'ASSE est tombée à Dunkerque, et a été tenue en échec à Metz samedi dernier. Résultat, au moment de cette trêve, les Verts n'ont que deux points d'avance sur le Red Star et trois sur Reims. Autrement dit, malgré ce début de saison explosif, Saint-Etienne n'a pas fait un écart énorme sur ses poursuivants et doit tout de même faire très attention. Mais, Roland Romeyer n'a lui aucun doute. L'ancien propriétaire de l'AS Saint-Etienne, qui s'est exprimé sur Gazetta 43, un média de Haute-Loire, estime que non seulement les Verts vont remonter facilement en Ligue 1 en écrasant la saison 2026-2027. L'ancien homme fort n'a aucun doute, car en plus il estime que le niveau de la Ligue 2 n'est pas bon du tout.

L'ASSE est dans une Ligue 2 un peu nulle

« Je ne pense qu’il n’y aura pas de souci pour les Verts cette saison, parce qu’il y a une équipe bien équilibrée et ils sont vraiment au-dessus des autres équipes. Ils finiront premiers pour moi, tranquilles, et ils vont remonter en Ligue 1, ce qui sera le bonheur pour tous les Stéphanois. Il y a une équipe qui correspond bien aux valeurs stéphanoises. Ils jouent au foot, c’est des gars qui ont une certaine technique, et ils mouillent le maillot. Donc, on ne peut rien leur reprocher. Je trouve en plus, qu’il y a une Ligue 2 qui n’a pas un gros niveau, explique Roland Romeyer, qui n’a pas été inquiété par la défaite à Dunkerque. Dunkerque a tiré deux fois au but, deux jolis buts, alors que nous, il y a eu beaucoup d’occasions et ils n’ont pas marqué. Il y a eu pas mal de réussite en face, le nul aurait été mérité. Ce n’est pas grave. Ils ne vont pas gagner tous les matchs, mais il n’y aura pas dix défaites comme l’année passée, c’est clair. »
On espère pour Roland Romeyer et l'AS Saint-Etienne ne vont pas retomber dans le piège de se voir trop beau comme cela a été le cas la saison passée. Mais il est vrai que Ian Cathro a cette saison à sa disposition un gros effectitf avec des postes doublés, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents en Ligue 2.
Saint-Étienne

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Derniers commentaires

L'ASSE roule sur la Ligue 2, il retombe dans le piège

Les vers... C'est toute une poésie... Tout en tendresse et en intelligence, comme leurs supporters 🥵

L’OM en Ligue 2, cette légende alerte Genesio

ben pour le coup son coup de folie la etait bienvenu meme si c'est pas forcement les joueurs arrivé qui on fait la difference et surtout le prix des joueurs

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c'est sur qu'il a beaucoup de talent comme Neymar mais jouer à mi temps ,non

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