Vente de l'OM, « les pays exotiques » disent non

Compte tenu de la situation sportive actuelle, nombreux sont les supporters à espérer que la fameuse vente de l'Olympique de Marseille se concrétise. Mais, l'idée d'une cession de l'OM à un pays du Moyen-Orient est encore une fois repoussée.

Depuis plusieurs années, certains répètent que le club phocéen est en cours de cession à l'Arabie saoudite ou à d'autres richissimes investisseurs. Cependant, au moment où l'Olympique de Marseille traverse une grave crise financière et sportive, les supporters ne voient rien venir. Alors, au moment où des rumeurs ressortent concernant une possible vente d'ici l'été prochain, Jean-Charles de Bono, ancien joueur de l'OM et consultant du site FootballClubdeMarseille, est lui très clair. Pour ce dernier, ce n'est pas demain la veille que Frank McCourt vendra le club à un richissime milliardaire saoudien ou à un autre repreneur de ce style.

McCourt galère déjà à trouver un investisseur

Dans l'émission de FCM sur Youtube, Jean-Charles de Bono a balayé cette hypothèse d'un revers de la main. « Aujourd’hui, dans les pays exotiques, on ne parle pas de l’Olympique de Marseille. Cela peut, peut-être, se déclencher un peu plus tard. Mais à ce jour, je dis que l’on ne parle pas de l’OM », a prévenu le consultant, qui connaît très bien les coulisses de l'Olympique de Marseille. Ce dernier pense qu'effectivement Frank McCourt peut trouver un actionnaire minoritaire, mais que même cela ne sera pas facile pour l'homme d'affaires américain. L'idée de voir Rodolphe Saadé ne tenant pas réellement la route selon JCDB.

« Rodolphe Saadé est costaud, mais il a une société qui marche super bien, mais il est sur place. Donc il devrait déléguer sa société, car cela lui prendra du temps s’il investit dans l’OM. Bien sûr que l'on voterait pour lui, mais il vit ici et ça serait trop compliqué pour lui », fait remarquer l'ancien joueur marseillais, qui pense qu'au quotidien il pourrait être très compliqué de vivre avec la pression des supporters. L'exemple des banderoles contre McCourt étant de nature à inquiéter n'importe quel investisseur, surtout s'il réside à Marseille.