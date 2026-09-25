Fabian Ruiz, le PSG n’en voulait pas

Fabian Ruiz, le PSG n’en voulait pas

PSG25 sept. , 10:00
parGuillaume Conte
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Fabian Ruiz recruté par défaut par le PSG juste pour embêter le Real Madrid, c'est la révélation d'un ancien joueur de Naples.
Candidat au Ballon d’Or, seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions et la Coupe du monde, Fabian Ruiz est pourtant légèrement mis de côté par le PSG, qui ne fait pas vraiment sa publicité dans la course à la récompense individuelle suprême. Etre quelque peu snobé par le Paris SG, c’est un sentiment que le milieu de terrain connait, car il aurait pu ne jamais rejoindre le club de la capitale.

Fabian Ruiz, des débuts compliqués au PSG

A son arrivée en provenance de Naples, les supporters parisiens n’ont pas spécialement sauté de joie. Devenu un taulier du club de Campanie, l’Espagnol a signé pour Paris en 2022 à un an de la fin de son contrat. Mais rejoindre Paris n’était pas spécialement ce qui était prévu, car Fabian Ruiz devait initialement signer au Real Madrid, afin de rejoindre Carlo Ancelotti, qui l’avait eu sous ses ordres au Napoli.

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La suite, c’est Faouzi Ghoulam, ancien coéquipier de Fabian Ruiz à Naples, qui la raconte dans une version assez inédite. « Fabian était à Naples, et Ancelotti voulait le faire revenir au Real Madrid. Il lui restait un an de contrat, il aurait donc pu partir libre. Mais le Real Madrid ne pouvait pas recruter à ce moment-là car le club tentait de signer Mbappé avant sa prolongation de contrat avec le PSG. Le PSG, sachant que le Real voulait Fabian, l'a recruté avant même que le Real Madrid ne fasse le premier pas. Donc, si l'on regarde les débuts de Fabian au PSG, il ne jouait pas car le club ne le voulait pas, il l'avait recruté au détriment du Real Madrid. Et puis, ils se sont retrouvés avec le meilleur milieu de terrain du moment. Si Ancelotti le veut à tout prix, c'est qu'il y a une raison », a glissé l’ancien défenseur algérien à Calcio Napoli 24.
Une façon de rappeler que le PSG est bien content de ne pas avoir manqué cette opportunité, avec un joueur qui n’avait en effet que peu de temps de jeu au départ, puisque sur sa première saison, il n’a débuté que deux matchs de Ligue des Champions, et était loin d’être considéré comme un joueur majeur. Mais à l’image de toute l’équipe, Fabian Ruiz s’est transformé avec l’arrivée de Luis Enrique, et Paris se félicite chaque jour d’avoir pu le récupérer de Naples tout en privant le Real Madrid de son talent.
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Les vers... C'est toute une poésie... Tout en tendresse et en intelligence, comme leurs supporters 🥵

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ben pour le coup son coup de folie la etait bienvenu meme si c'est pas forcement les joueurs arrivé qui on fait la difference et surtout le prix des joueurs

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c'est sur qu'il a beaucoup de talent comme Neymar mais jouer à mi temps ,non

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Riolo trouve toujours quelque chose à reprocher à Nasser.Ce type est un frustré

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