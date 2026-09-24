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Relâchement au PSG, Luis Campos hausse le ton

PSG24 sept. , 9:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a battu l'OM dans le Classique de la Ligue 1 dimanche soir dernier. Luis Campos a apprécié le résultat, même si le Portugais souhaite que les troupes de Luis Enrique maintiennent leurs efforts.
Le Paris Saint-Germain reste sur deux succès de suite en Ligue 1. Il le fallait pour remonter la pente après un début d'exercice raté. Le club de la capitale va désormais pouvoir souffler un peu lors de la trêve internationale. Luis Campos souhaite plus que jamais tout mettre en œuvre pour que le PSG rafle une troisième Ligue des champions de suite. Mais l'ancien de Monaco sait que rien ne se fera sans efforts. Et il l'a bien rappelé aux joueurs du Paris Saint-Germain après leur victoire à Marseille, au Stade Vélodrome.

Campos en demande toujours plus 

En marge des Portugal Football Globes, Luis Campos s'est en effet exprimé face aux joueurs dimanche soir dernier. « Après le match contre Marseille, j’ai dit aux joueurs que sans souffrir, on ne gagne rien », a notamment indiqué le conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Le Lusitanien sait qu'aucun relâchement ne devra être constaté cette saison, sous peine de ne pas remplir les objectifs fixés. Si les pensionnaires du Parc des Princes ont connu beaucoup de succès ces derniers mois, ils devront conserver cette envie de gagner. Les petits nouveaux devront eux rapidement se mettre au niveau.

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Le Paris Saint-Germain n'a plus peur de le dire : une troisième étoile de suite est clairement visée en fin de saison. Luis Campos et Luis Enrique savent que trop bien tous les sacrifices qu'il faudra consentir pour réaliser cet exploit historique. Si le club de la capitale va mieux, tous les maux ne sont pas encore réglés, notamment au niveau de l'efficacité en Ligue 1. Au sortir de la trêve, deux rendez-vous européens XXL attendront le PSG. D'abord face à Manchester City, puis contre le Barça.
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