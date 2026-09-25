Gonçalo Ramos

Un faux buteur pour 74 ME, le PSG a arnaqué Milan

PSG25 sept. , 11:30
parEric Bethsy
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Critiqué pour ses débuts avec le Milan AC, Gonçalo Ramos ne justifie pas le montant de son transfert. L’ancien Parisien brille davantage par sa générosité que par son efficacité.
Le Milan AC commence sérieusement à s’interroger sur Gonçalo Ramos. Cet été, le club lombard a accepté de miser 74 millions d’euros (hors bonus) pour conclure son transfert en provenance du Paris Saint-Germain. Les Rossoneri pensaient s’offrir un redoutable buteur. Sauf qu’après six matchs toutes compétitions confondues, le Portugais ne compte qu’une seule réalisation. C’est évidemment insuffisant aux yeux d’Hernan Crespo, pas vraiment surpris.
Ce n'est pas un top joueur
- Hernan Crespo
« Vu le montant dépensé pour son transfert, les supporters s'attendaient à un buteur hors pair, mais il n'a jamais été un finisseur infaillible, a commenté l’ancien attaquant dans La Gazzetta dello Sport. Allez voir les statistiques depuis le début de sa carrière et vous y trouverez toutes les réponses que vous cherchez. Lors de ses trois dernières saisons au PSG, Ramos a inscrit 53 buts en 131 apparitions. Cela signifie qu'il n'affiche pas une moyenne stratosphérique : même pas un but tous les deux matchs. »
Il faut dire que Gonçalo Ramos ne faisait pas partie de l’équipe type du Paris Saint-Germain. « Bien qu'il ait toujours apporté une contribution appréciable, il n'a jamais été un titulaire indiscutable pour Luis Enrique dans l'équipe double championne d'Europe. C'est un excellent joueur, certes, mais on ne peut certainement pas le désigner comme un top joueur », a estimé l’entraîneur de l’Atlas FC au Mexique, tout de même séduit par la générosité de la recrue milanaise.
« N'oubliez pas que Ramos se dépense sans compter sur le terrain et se met toujours au service de l'équipe. Ce n'est pas rien, a souligné l’Argentin. Si, en plus de tout ce travail de l'ombre, il parvenait à marquer, on aurait affaire à un phénomène. (…) Pour l'instant, je ne le condamne pas. Cela dit, si l'on regarde le prix payé, on entre alors sur un terrain miné. » Il est encore tôt pour juger le rendement de Gonçalo Ramos. Mais une chose est sûre, c’est que le Paris Saint-Germain a bien vendu son remplaçant.
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Les vers... C'est toute une poésie... Tout en tendresse et en intelligence, comme leurs supporters 🥵

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ben pour le coup son coup de folie la etait bienvenu meme si c'est pas forcement les joueurs arrivé qui on fait la difference et surtout le prix des joueurs

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c'est sur qu'il a beaucoup de talent comme Neymar mais jouer à mi temps ,non

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