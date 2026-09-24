PSG : Désiré Doué absent du Ballon d’Or, sa réponse tombe

Absent surprise de la liste des 30 candidats au Ballon d'Or, Désiré Doué voit néanmoins son talent et ses qualités exploser pour en faire l'un des joueurs les plus désirés au monde sur le marché des transferts.

C’est probablement le gros absent de la liste des nominés pour le Ballon d’Or. Double champion d’Europe avec le Paris SG, joueur important de l’équipe de France à la Coupe du monde, Désiré Doué n’a pas été retenu parmi les 30 finalistes. Une petite claque pour le joueur formé au Stade Rennais, et qui pensait certainement faire partie de cette liste prestigieuse, même s’il faut bien faire des choix. Et nul doute que l’ailier du PSG n’aurait probablement pas gagné la récompense suprême au final.

Néanmoins, si Désiré Doué se posait des questions sur la façon dont son talent est perçu dans le monde du football, il vient d’avoir la réponse. L’Observatoire du Football a publié sa dernière lettre d’information, avec la valeur estimée des meilleurs joueurs au monde, se basant sur une méthodologie comprenant l’impact sportif, le modèle économique, les performances, le niveau des clubs et les caractéristiques d’âge et de contrat.

La valeur de Doué grimpe encore

A ce petit jeu, Désiré Doué fait son entrée dans le Top6 des joueurs les plus chers au monde, avec un montant estimé entre 118 et 137 millions d’euros pour le faire signer si un club veut mettre le juste prix. Soit juste derrière des joueurs de gros calibre que sont Michael Olise (143 ME), Vinicius Junior (173 ME), Kylian Mbappé (201 ME), Erling Haaland (210 ME) et Lamine Yamal (375 ME). Des estimations qui montre que Désiré Doué possède encore une valeur marchande et sportive de premier rang.

Néanmoins, cette absence constitue une belle claque pour le joueur du PSG, qui avait terminé 14e du classement la saison dernière. France Football avait fait savoir que Désiré Doué avait terminé de très peu au-delà de cette fameuse 30e place, et avait surtout souffert de la concurrence avec Bradley Barcola en équipe de France comme à Paris. Depuis, l’ancien rennais n’a donné aucune interview, mais a rappelé, dans les jours qui ont suivi l’annonce des candidats pour le Ballon d’Or, via son compte Instagram, qu’il venait de gagner deux Ligue des Champions avec le PSG.