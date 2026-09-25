L’OM en Ligue 2, cette légende alerte Genesio

L’OM en Ligue 2, cette légende alerte Genesio

OM25 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
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La crise est proche à l'OM, et Frank McCourt est invité à se prononcer sur la situation du club. Qu'il le fasse ou pas, la priorité est ailleurs avec la nouvelle ambition de Marseille, qui doit être de se maintenir en Ligue 1.
La victoire contre Strasbourg au premier match n’aura pas longtemps caché l’évidence. L’OM a beaucoup perdu et rien gagné au mercato. Et dans un club avec une telle exigence, mettre en avant des remplaçants ne permet pas de s’en sortir pour le moment. Tout le monde à Marseille espère une progression de l’équipe et les supporters sont pour le moment assez conciliants avec les joueurs, qui ne sont plus les vedettes de la saison dernière.

Genesio invité à lancer l'opération maintien

Mais à l’heure actuelle, impossible de savoir la direction que l’OM prend et Frank McCourt reste complètement muet. Plutôt à raison selon Alain Soultanian, médecin historique de l’OM entre 1983 et 2021, pour qui la situation est beaucoup plus périlleuse qu’on ne pense. L’essentiel pour le docteur légendaire du club marseillais est désormais de sauver sa peau, et c’est la seule chose sur laquelle les acteurs qui peuvent agir doivent se concentrer.
Sur BFM Marseille, le consultant fan de l’OM s’est vu demander si Frank McCourt devait prendre la parole pour faire un point sur la situation pendant la trêve hivernale. « Tout va bien le bateau coule. Parler, mais pour dire quoi ? Je ne comprends pas McCourt, je ne suis pas dans les comptes. Je pense qu’il faudrait calmer les ardeurs, et sauver notre place en Ligue 1. C’est le plus important, plus important que la Coupe d’Europe. Il faut que le club reste en Ligue 1. S’il doit faire quelque chose, c’est pour mettre l’entraineur dans les meilleures dispositions. L’entraineur, qui réclame de l’aide. Que va-t-il se passer au mercato d’hiver ? On va peut-être acheter des joueurs, uniquement si en vend. Le joueur qui va pouvoir être recruté va-t-il être à la hauteur de la situation ? Il faut faire des très bons coups », a lancé Alain Soultanian, persuadé qu’en cas de situation catastrophique, Frank McCourt pourrait desserrer les cordons de la bourse pour permettre à l’OM de rester au minimum en Ligue 1.
Du côté des suiveurs de l’OM, on espère tout de même ne pas en arriver là, et un réveil prochain des joueurs de Bruno Genesio, qui n’ont pas pu tomber aussi bas en si peu de temps.

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ben pour le coup son coup de folie la etait bienvenu meme si c'est pas forcement les joueurs arrivé qui on fait la difference et surtout le prix des joueurs

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c'est sur qu'il a beaucoup de talent comme Neymar mais jouer à mi temps ,non

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