OL : Liverpool met les choses au clair pour Morton

OL : Liverpool met les choses au clair pour Morton

OL25 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
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A Liverpool, c'est surtout le manager Andoni Iraola, qui n'est pas responsable de son départ, qui apprécie Tyler Morton. Le joueur de l'OL n'est pas une priorité pour les Reds.
Bonne pioche du mercato 2025 de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton a immédiatement suscité de gros regrets chez les supporters de Liverpool, qui n’ont pas compris qu’un joueur du club n’ait pas eu plus sa chance. Très performant à Lyon, le milieu de terrain s’éclate dans le Rhône, et il n’y a visiblement pas que les supporters des Reds qui regrettent son départ. Selon les informations parues ce jeudi du côté de Team Talk, les dirigeants du club de la Mersey envisagent également de passer à l’action pour récupérer Tyler Morton, 18 mois après l’avoir vendu à l’OL.

Liverpool ne fait pas de Morton une priorité

Une vraie bataille pourrait s’instaurer dès cet hiver car sept clubs de Premier League pensent au joueur le plus utilisé depuis le début de la saison par Paulo Fonseca. Toutefois, entre les bruits de couloir et la réalité il y a parfois une différence. Et ce vendredi, le Daily Mail précise que Liverpool a bien mis Tyler Morton dans les joueurs à surveiller en vue d’une prochaine fenêtre des transferts, mais que l’idée de le rappeler n’est clairement pas vue comme une priorité. Ce serait tout de même un sacré échec reconnu par les dirigeants, et entre briller à Lyon et être un élément important pour lequel Liverpool mettrait plus de 25 millions d’euros, il y a une marge que les Reds ne veulent pas franchir.

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Un élément pourrait toutefois changer cette donne. Le manager de Liverpool, Andoni Iraola, apprécie énormément les qualités du joueur de l’OL, et pourrait pousser vers son recrutement s’il en ressent le besoin. Mais sur la liste des milieux de terrain ciblés par le club de la Mersey cet hiver, Tyler Morton n’est en tout cas pas le numéro 1. Cela pourrait avoir son importance, car si l’Anglais se sent très bien à Lyon, retourner dans le club de son coeur pourrait être un élément capable de le faire pencher vers un transfert.
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