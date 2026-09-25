OL : Liverpool met les choses au clair pour Morton

« La concurrence avec Ousmane Dembélé ? Il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! ». Qu'est ce qu'il te faut de plus ? mr Boulard dans toute sa splendeur ........
qui vont toutefois être capables de faire abstraction de tout ça en tirant dans le même sens pour bien de l’équipe de France. Mr Boulard ne raisonne pas comme ça , il ne voit que son interet personnel
Et la photo ? Pas mal non ? 😆
Lui réponds pas laisse le parler c’est peine perdue avec lui. Tous sites confondus j’ai rarement vu un con pareil.
OUI attendons.. mais attendons au moins l'euro avant de parler quoi...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
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|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
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|9
|9
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|2
|0
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|12
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|5
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|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
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|-2
|5
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|2
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|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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