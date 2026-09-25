« Ultra-agressif et calamiteux », Castaldi démolit Mbappé

« Ultra-agressif et calamiteux », Castaldi démolit Mbappé

Equipe de France25 sept. , 11:00
parClaude Dautel
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La bataille pour le Ballon d'Or a pris un drôle de tournant cette année faute d'un grandissime favori. Et l'équipe de France se retrouve prise en otage car Kylian Mbappé a lancé sa campagne et cela a tourné au vinaigre avec Ousmane Dembélé. Pour Giovanni Castaldi, le joueur du Real Madrid porte la responsabilité entière.
Cette saison, aucun joueur n'a vraiment pris les devants dans la course au Ballon d'Or, et Kylian Mbappé estime donc que malgré son absence de titre, il méritait de décrocher ce trophée individuel. Donnant de très nombreuses interviews à des médias ciblés afin de réunir le maximum de suffrages autour de son nom, celui qui s'est proclamé comme étant « l’élu » a fait sa campagne, n'hésitant pas à titiller Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or 2025 et qui a gagné la Ligue des champions pour une deuxième année consécutive. Au moment où les deux joueurs se retrouvent en équipe de France, et que les relations seraient désormais assez fraîches entre Mbappé et Dembélé, Giovanni Castaldi estime que c'est Mbappé qui a tout fait dégénérer.

Mbappé accusé numéro 1

Dans L'Equipe du Soir, le journaliste a tapé du poing sur la table en entendant ce qu'il se disait sur ce sujet. « Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un froid. Et alors, moi là, je suis sidéré quand même d’entendre ce qu’il se dit sur le plateau. Il ne faut pas toucher à l'élu, il n'y a pas de problème, on ne peut rien dire sur Mbappé. Mais celui qui allume la mèche et qui n'est même pas capable, quand on est capitaine de l'équipe de France, de ne pas parler avec condescendance de son soi-disant ami, c'est Mbappé ! Donc en fait, tout ce qui se passe dans la campagne du Ballon d'Or, que ce soit Yamal ou tous les autres qui sortent du bois, ils sont en réaction à la campagne que je trouve calamiteuse et ultra-agressive de Mbappé parce qu'il se dit que c'est l'année ou jamais », fait remarquer Giovanni Castali, qui en a remis une couche.

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« Si on en est là aujourd'hui à faire des débats, c'est que le capitaine de l'équipe de France et le soi-disant ami de Ousmane Dembélé parle d'un de ses amis et de son camarade d'une manière pas du tout agréable. Et donc, vu qu'il est plus intelligent, vous n'arrêtez pas de dire qu'il est brillant constamment, Mbappé, et bien dans sa communication, il peut avoir un mot sympa plutôt que dénigrant envers son partenaire en équipe de France, surtout quand on est capitaine », fulmine le journaliste de la chaîne sportive qui suit l'actualité de l'équipe de France.
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Les vers... C'est toute une poésie... Tout en tendresse et en intelligence, comme leurs supporters 🥵

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ben pour le coup son coup de folie la etait bienvenu meme si c'est pas forcement les joueurs arrivé qui on fait la difference et surtout le prix des joueurs

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c'est sur qu'il a beaucoup de talent comme Neymar mais jouer à mi temps ,non

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