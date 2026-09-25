OM : Le maire de Marseille menace McCourt

Tandis que l'Olympique de Marseille doit gérer au millimètre ses finances, et a renoncé à recruter des joueurs lors du dernier mercato, le maire de la cité phocéenne prévient Frank McCourt et Stéphane Richard qu'il ne fera aucun cadeau à l'OM.

Bruno Genesio doit composer avec un effectif très limité, le nouvel entraîneur marseillais n'ayant pas eu les renforts attendus cet été en raison de la décision prise par Frank McCourt de totalement stopper ses investissements sur le marché des transferts. Pour le propriétaire de l'Olympique de Marseille, il est hors de question de retomber dans les travers du passé, d'autant que le Bostonien est aussi mis sous pression par la DNCG et l'UEFA. Ce vendredi, dans La Provence, Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, est très clair, la municipalité n'a aucunement l'intention de baisser le loyer du Vélodrome pour aider l'OM, bien au contraire même. Frank McCourt devra payer encore plus et aucun cadeau ne lui sera fait.

L'OM n'aura aucun cadeau de la mairie

Dans un long entretien accordé au quotidien local, le maire marseillais souhaite faire passer un message aux dirigeants de l'Olympique de Marseille et aux supporters qui pourraient regretter son attitude très ferme. « Le loyer du Vélodrome ne va pas baisser. Il va augmenter et ça, l’OM le sait, c’est dans son business plan. Le loyer du Vélodrome, ce n’est pas forcément ce qui met les finances du club dans le rouge. Ce qui met les finances du club dans le rouge, ce sont des sujets différents que tout supporter et tout spécialiste du football comprend et connaît. Il s’agit de sommes astronomiques comparées au loyer du Vélodrome. Et ce n’est pas avec le loyer du Vélodrome qu’on va racheter des grands joueurs et qu’on va refaire une grosse équipe. Je ne ferai pas payer les Marseillais pour avoir un dixième de joueur qu’on mérite », prévient Benoît Payan.

Il est vrai que dans une situation économique très tendue pour les supporters, et les contribuables, on voit mal comment le maire de Marseille pourrait faire une ristourne à Frank McCourt, d'autant que ce dernier avait accepté de signer le contrat qui le lie à la ville pour la gestion du Vélodrome. L'Américain ne pourra pas, cette fois, mettre cela sur le dos de Pablo Longoria et doit donc assumer le prix de location du Vélodrome. Selon différentes sources, l'OM paie entre 8 et 8,5ME par an à la ville pour l'utilisation du stade.