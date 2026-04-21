Eli Junior Kroupi au PSG pour 70 ME, ils sont d’accord

Il affole la Premier League mais le PSG va avoir son mot à dire. Eli Kroupi a passé la barre des 10 buts avec Bournemouth, qui écoutera les offres cet été si Paris met encore le paquet financièrement.

Ancienne pépite du FC Lorient, Eli Junior Kroupi a pris son envol à Bournemouth. A tel point que son nom est parfois murmuré pour intégrer la liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde en raison du forfait entériné de Hugo Ekitike. Le chemin est encore long mais cela démontre à quel point l’attaquant virevoltant marque les esprits en Premier League. Acheté pour 13 ME en janvier 2025, il a rejoint les Cherries six mois plus tard. Il vient de franchir la barre des 10 buts en championnat anglais, ce qui est loin d’être anodin. Son sens du but et du placement font des malheurs, d’autant que le joueur aime aussi créer des espaces pour ses partenaires.

Bournemouth vendra en cas de grosse offre

Un profil qui fait saliver le PSG , toujours à l’affût quand des jeunes joueurs (il a 19 ans) explosent, surtout s’ils sont français. Et la bonne nouvelle est tombée ce mardi, avec la volonté de Bournemouth de vendre le natif de Lorient cet été en cas de belle offre. Pour Football Insider, il ne fait aucun doute que la formation de Premier League dira oui à une offre qui touchera au maximum les 60 millions de livres, soit quasiment 70 millions d’euros. Les relations entre le PSG et les Cherries sont bonnes, puisque les deux clubs ont fait affaire pour un montant similaire en ce qui concerne le transfert de Illya Zabarnyi.

A Bournemouth, ils ne veulent en théorie pas le perdre. Mais si une grosse offre arrive, ils vont s’asseoir à la table, discuter et l’étudier sérieusement », a assuré Pete O’Rourke, spécialiste du », a assuré Pete O’Rourke, spécialiste du mercato anglais et des informations sur les joueurs de la Premier League.

Manchester United est pour le moment le club le plus intéressé par Kroupi, mais Paris se cherche un avant-centre, et la perspective de progresser sous les ordres de Luis Enrique fait désormais saliver de nombreux joueurs. Surtout que le PSG est un candidat chaque année à la victoire finale en Ligue des Champions, ce qu’est encore loin d’être le cas à MU. Liverpool et Arsenal sont aussi venus aux renseignements, mais le Paris SG a clairement une carte à jouer pour Eli Kroupi avec la volonté de Bournemouth de continuer à encaisse de grosses sommes pour ses meilleurs joueurs.