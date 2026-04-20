Endrick au coeur d'une polémique après PSG-OL
Endrick célèbre son but

PSG-OL : Une faute d'Endrick sur Vitinha oubliée par la VAR ?

PSG20 avr. , 17:00
parClaude Dautel
15
L'OL n'a rien volé dimanche soir au Parc des Princes, mais du côté du Paris SG, on s'étonne qu'une charge d'Endrick sur Vitinha, juste avant son but, n'ait pas été signalée par la VAR.
Désormais les matchs de Ligue 1 sont filmés sous de nombreux angles, et c'est ce qui a attiré l'oeil des supporters parisiens. Sur l'action qui a mené au but d'Afonso Moreira, Endrick semble avoir bousculé Vitinha avant de délivrer une passe décisive. Un geste volontaire qui aurait empêché le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain de jouer le ballon, et qui en plus a été à la base de la blessure au talon du milieu de terrain international. « Faute non sifflée, blessure et but : le tiercé magique », ironise Nicolas Puiraveu, membre du collectif Paris United et ancien journaliste de Football365. Plusieurs supporters parisiens s'étonnent que Jérôme Brisard n'ait pas été appelé par la VAR afin de faire remarquer à l'arbitre qu'il y avait peut-être une faute à la base du but lyonnais. Cependant, du côté des fans lyonnais, on rigole de cette histoire.
Patrick Chêne, ancien journaliste de France Télévisions et fan de l'OL, s'amuse de tout cela. « Tu as raison la faute de Vitinha peut se siffler », répond avec malice celui qui pendant longtemps a été la voix du Tour de France sur le service public. Un autre supporter lyonnais fait, lui ,remarquer que lors du match aller au Groupama Stadium, Vitinha avait lui aussi commis une faute sur Tessmann avant le but du Paris Saint-Germain et que l'arbitre de la rencontre n'avait pas bronché pas plus que la VAR. « Votre analyse était la même au match aller quand Tessmann se fait défoncer par ce même Vitinha ? », s'interroge Aurélien Grillot, qui n'est pas loin de penser que c'est un juste retour des choses qui s'est produit dimanche soir au Parc des Princes.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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