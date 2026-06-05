OM : Monaco n’en veut plus, Lorenzi l'adore

A la recherche d’un latéral gauche, l’Olympique de Marseille étudie le marché de la Ligue 1. Le club phocéen a notamment inclus Caio Henrique dans sa short-list, sachant que l’AS Monaco souhaite transférer le Brésilien cet été.

L’Olympique de Marseille devra patienter avant d’entamer son recrutement. Pour le moment, la priorité de Grégory Lorenzi concerne les départs. Le nouveau directeur sportif doit impérativement vendre et alléger la masse salariale dans les semaines à venir. Les sorties de cadres comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg pourraient donner de l’air au club phocéen. En attendant, le successeur de Medhi Benatia ne s’interdit pas de préparer la suite.

Des pistes sont déjà étudiées, notamment en ce qui concerne le poste de latéral gauche où Emerson Palmieri représente le seul véritable spécialiste, si l’on considère que Facundo Medina est avant tout un défenseur central. Le mois dernier, le site de Jeunes Footeux révélait un intérêt marseillais pour le Brestois Daouda Guindo (23 ans). Rien de surprenant dans la mesure où le Malien en fin de contrat était sous les ordres de Grégory Lorenzi il y a encore quelques jours. Le dossier paraît néanmoins compliqué si l’on en croit le média Africafoot, lequel annonce une prolongation imminente pour l’ancien joueur de Salzbourg. L’Olympique de Marseille sera peut-être contraint de se rabattre sur l’une de ses alternatives nommée Caio Henrique (28 ans).

D’après l’insider Val, la direction olympienne apprécie le profil du latéral gauche de l’AS Monaco. Les Marseillais sont également attirés par sa situation puisque le Brésilien, à un an de la fin de son contrat, n’est absolument pas retenu. Au contraire, le club de la Principauté souhaite le vendre afin d’éviter son départ libre en 2027. Le pensionnaire du Vélodrome y voit une belle opportunité même si le Monégasque n’a plus retrouvé son meilleur niveau depuis sa rupture du ligament croisé d’un genou en septembre 2023. A noter que l’Olympique de Marseille cible un autre latéral gauche évoluant à l’étranger et dont le nom n’a pas encore filtré.