OM : Samir Nasri adjoint de Bruno Genesio, c'est validé

Bruno Genesio arrive à l'OM et il est en train de composer son staff. Il reste une place de libre et Samir Nasri est toujours murmuré en Provence en raison de sa proximité avec l'entraineur qui l'avait sollicité quand il était à Rennes.

Sur le point de signer à l’Olympique de Marseille , Bruno Genesio négocie actuellement avec Stéphane Richard pour la mise en place de son staff technique. Ses adjoints Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet vont l’accompagner à Marseille, tout comme l’entraineur des gardiens de but Nicolas Dehon. Un staff assez fourni mais auquel il manque un élément, a confirmé RMC. Un homme dont l’identité n’a pas filtré négocie actuellement son arrivée pour rejoindre l’équipe de Bruno Genesio en vue de la saison 2026-2027. Un mystère qui laisse encore planer le doute sur la possible signature de Samir Nasri à l’OM.

Nasri et Genesio, il y a déjà eu une offre

Un scénario qui n’est pas forcément le plus avancé au sein du club olympien, mais qui aurait le don de plaire aux Marseillais. Dans un sondage effectué sur Foot01 et qui a recueilli plus de 2500 réponses, une large majorité s’est exprimée en faveur d’une signature de l’ancien milieu de terrain à l’OM pour épauler « Pep » Genesio. Ce sont en effet plus de 80 % des personnes interrogées qui approuvent une telle arrivée, et trouveraient que la direction ferait un bon choix en renvoyant au bord du terrain celui qui est actuellement consultant pour Canal+.

Il faut tout de même rappeler que cette rumeur n’est pas sortie de nulle part, et Samir Nasri avait confié avoir été contacté par Bruno Genesio pour être son adjoint à Rennes. C’est l’ancien gunner qui avait refusé, ne se sentant pas prêt pour ce type de travail. Et comme il l’a récemment confié, Nasri estime avoir désormais les connaissances et le recul pour endosser ce poste, si jamais le futur entraineur de l’OM devait penser à lui. Une caution marseillaise qui peut aider, même si Habib Beye s’est bien rendu compte qu’être un ancien de la maison n’offre aucun joker supplémentaire si les résultats ne sont pas au rendez-vous.