Cherki comparé à Zidane, la France s'enflamme

Buteur jeudi soir contre la Côte d'Ivoire, Rayan Cherki a été l'une des rares satisfactions du côté de l'équipe de France. L'ancien joueur de l'OL suscite déjà un énorme engouement, au point même d'être comparé à Zinedine Zidane.

RMC, Daniel Riolo n'a pas hésité à évoquer le nom de Zinedine Zidane au moment de parler de Rayan Cherki. Après avoir longtemps tenu Rayan Cherki à distance des Bleus, lorsqu'il était à l'Olympique Lyonnais, Didier Deschamps a finalement décidé de faire venir le milieu offensif de 22 ans en équipe de France. Et le sélectionneur national ne doit pas le regretter car, au fil des matchs, le natif de Lyon montre qu'il peut apporter énormément à l'équipe de France. Cela a été le cas face aux Ivoiriens, avec en plus un but somptueux pour Cherki . A une semaine du début du Mondial, le joueur de Manchester City suscite de gros espoirs, et même un début d'enflammade. La preuve, sur, Daniel Riolo n'a pas hésité à évoquer le nom de Zinedine Zidane au moment de parler de Rayan Cherki.

Cherki, on n'avait plus vu cela depuis Zidane

Le journaliste de RMC est clairement sous le charme de Rayan Cherki. « Depuis 25 ans, on n'avait pas eu de joueur comme ça pour mener le jeu des Bleus. Ce n'était pas la tradition Deschamps. Depuis Zidane, à qui il a donné les clés ? On n'a pas d'autres joueurs. Là, tu le mets en 10 et tous les ballons passaient par lui. En plus, il t'a régalé du petit lob pour centrer, son but. Il a osé des choses et assumé d'en avoir raté. Il faut l'accepter d'un joueur comme ça », a fait remarquer un Daniel Riolo déjà enthousiaste et qui espère que Didier Deschamps confiera bien ce rôle de meneur de jeu au joueur des Cityzens.

Sur la même radio, Maxime Chanot, ancien footballeur, on est beaucoup plus prudent. Car on ne voit pas le sélectionneur national prendre des risques dans ses plans tactiques, Rayan Cherki ayant encore des choses à prouver en équipe de France. « Il a fait une très bonne première mi-temps mais c'est complètement insuffisant pour lui faire confiance dès maintenant. Tu as Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise dans le même style de playmaker. Mbappé défend très peu, si en plus tu ramènes un Cherki qui ne défend pas. On connaît Didier Deschamps, on sait qu'il a envie de voir du football champagne mais il veut gagner la compétition », a prévenu le consultant de l'After Foot.