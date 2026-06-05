Florentino Pérez attaque le PSG avec une offre à 150 ME

Désespéré de voir le Real Madrid ne rien gagner, Florentino Pérez a annoncé vouloir frapper un énorme coup. Il va lâcher mardi prochain plus de 150 ME pour faire venir un « Galactique ». Le PSG peut trembler.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez s’est lassé des critiques à son égard et a décidé de frapper fort. Il a convoqué de nouvelles élections, qui auront lieu ce dimanche. Et s’il est conforté dans sa position, il pourra changer totalement le visage du club merengue. José Mourinho viendra après avoir payé les 15 ME de sa clause libératoire au Benfica Lisbonne. Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté signeront aussi, mais il y a un autre transfert en préparation.

Pérez a 150 ME à dépenser et se tourne vers le PSG

Dans l’émission « Horizonte », Florentino Pérez a manié le suspense comme personne pour annoncer une offre record pour le Real Madrid. « Je peux vous parler de trois recrues : Mourinho, Konaté et Dumfries. Mais il y en aura d’autres. Mardi, je vais faire une offre conséquente à une grande équipe de Ligue des Champions pour un joueur exceptionnel. Ce serait le transfert le plus cher jamais payé par le Real Madrid. Au moins 150 millions. C’est un milieu de terrain, qui va vers l’avant. Ce sera une offre pour un joueur au niveau de Cristiano Ronaldo ou de Kaka. Ce sera un Galactique. Ce n’est pas un joueur de Premier League. Préparez vous les fans du Real Madrid, je ne déçois jamais », a lancé le dirigeant espagnol, ménageant le suspense sur l’identité du joueur en question, démentant simplement les possibles venus de Haaland, Olise, Kane ou Doku.

Les pronostics vont train et le nom d’Enzo Fernandez revient avec insistance, même si l’Argentin n’est pas vraiment un milieu disponible à un tel prix. Plusieurs comptes espagnols annoncent que Florentino Pérez rêve de récupérer un milieu de terrain du PSG. Les supporters madrilènes espèrent que ce sera Vitinha ou Joao Neves, même si cette annonce a de quoi faire peur aux fans du Paris SG. Toutefois, le double champion d’Europe est certain d’une chose, c’est d’avoir le luxe de ne pas laisser partir un joueur contre son gré. Et pour le moment, aucun des deux milieux de terrain n’a émis le désir de partir. Il faut tout de même se méfier avec le patron de la Casa Blanca, qui a déjà réussi des tours de force au mercato par le passé.

La façon de faire de Florentino Pérez a en tout cas de quoi surprendre, avec la promesse d'une offre sans gage de réussite, et deux jours après les élections histoire de ne prendre aucun risque si cela ne va pas au bout. Les élections auront lieu ce dimanche 7 juin à Madrid.