ICONSPORT_367250_0013

Florentino Pérez attaque le PSG avec une offre à 150 ME

PSG05 juin , 8:00
parGuillaume Conte
7
Désespéré de voir le Real Madrid ne rien gagner, Florentino Pérez a annoncé vouloir frapper un énorme coup. Il va lâcher mardi prochain plus de 150 ME pour faire venir un « Galactique ». Le PSG peut trembler.
Président du Real Madrid, Florentino Pérez s’est lassé des critiques à son égard et a décidé de frapper fort. Il a convoqué de nouvelles élections, qui auront lieu ce dimanche. Et s’il est conforté dans sa position, il pourra changer totalement le visage du club merengue. José Mourinho viendra après avoir payé les 15 ME de sa clause libératoire au Benfica Lisbonne. Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté signeront aussi, mais il y a un autre transfert en préparation.

Pérez a 150 ME à dépenser et se tourne vers le PSG

Dans l’émission « Horizonte », Florentino Pérez a manié le suspense comme personne pour annoncer une offre record pour le Real Madrid. « Je peux vous parler de trois recrues : Mourinho, Konaté et Dumfries. Mais il y en aura d’autres. Mardi, je vais faire une offre conséquente à une grande équipe de Ligue des Champions pour un joueur exceptionnel. Ce serait le transfert le plus cher jamais payé par le Real Madrid. Au moins 150 millions. C’est un milieu de terrain, qui va vers l’avant. Ce sera une offre pour un joueur au niveau de Cristiano Ronaldo ou de Kaka. Ce sera un Galactique. Ce n’est pas un joueur de Premier League. Préparez vous les fans du Real Madrid, je ne déçois jamais », a lancé le dirigeant espagnol, ménageant le suspense sur l’identité du joueur en question, démentant simplement les possibles venus de Haaland, Olise, Kane ou Doku.
Les pronostics vont train et le nom d’Enzo Fernandez revient avec insistance, même si l’Argentin n’est pas vraiment un milieu disponible à un tel prix. Plusieurs comptes espagnols annoncent que Florentino Pérez rêve de récupérer un milieu de terrain du PSG. Les supporters madrilènes espèrent que ce sera Vitinha ou Joao Neves, même si cette annonce a de quoi faire peur aux fans du Paris SG. Toutefois, le double champion d’Europe est certain d’une chose, c’est d’avoir le luxe de ne pas laisser partir un joueur contre son gré. Et pour le moment, aucun des deux milieux de terrain n’a émis le désir de partir. Il faut tout de même se méfier avec le patron de la Casa Blanca, qui a déjà réussi des tours de force au mercato par le passé.
La façon de faire de Florentino Pérez a en tout cas de quoi surprendre, avec la promesse d'une offre sans gage de réussite, et deux jours après les élections histoire de ne prendre aucun risque si cela ne va pas au bout. Les élections auront lieu ce dimanche 7 juin à Madrid.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366590_0243
OL

OL : Endrick bat des records, la LFP est choquée

ICONSPORT_356164_0242
PSG

3 matchs avec le PSG, il rêve de montrer son talent ailleurs

Greenwood ICONSPORT_364024_0274
OM

OM : Greenwood a tranché, il préfère Rome à Istanbul

La LFP ne lâche pas les pirates
TV

Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Fil Info

05 juin , 17:30
OL : Endrick bat des records, la LFP est choquée
05 juin , 17:00
3 matchs avec le PSG, il rêve de montrer son talent ailleurs
05 juin , 16:30
OM : Greenwood a tranché, il préfère Rome à Istanbul
05 juin , 16:00
Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir
05 juin , 15:30
Le PSG accepte de pardonner à Julian Alvarez
05 juin , 15:00
L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse
05 juin , 14:51
Rennes officialise une vente à 6ME
05 juin , 14:30
Le 12e homme du PSG, Barcola en a marre
05 juin , 14:03
TV : France - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading