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Le PSG a Vitinha, l’OL veut Vitinho

OL05 juin , 8:40
parGuillaume Conte
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L'OL a repéré un arrière droit confirmé au Brésil qui a déjà une expérience en Europe et a failli disputer la Coupe du monde. Problème de taille : il va falloir négocier avec John Textor.
L’Olympique Lyonnais a comme objectif de bien vendre pour ce mois de juin, afin de passer le cap de la DNCG sans trop trembler. Ensuite, il sera l’heure d’acheter pour se renforcer en vue des barrages de la Ligue des Champions qui vont vite arriver. La cellule de recrutement, qui a fait ses preuves l’été dernier, compte bien rééditer de jolis coups. Pour cela, il faut aller chercher des joueurs méconnus en Europe, dans des championnats moins suivis. C’est le cas avec l’Europe de l’Est, le Portugal, ou bien le Brésil.

L'OL doit négocier avec le Botafogo de Textor

Selon la version sud-américaine d’ESPN, l’OL s’est mis sur les rangs pour recruter Vitinho. Cet arrière droit de 26 ans pourrait venir pour remplacer Ainsley Maitland-Niles, invité à se trouver un nouveau club cet été. Mais Vitinho, outre sa ressemblance à une lettre près au milieu de terrain du PSG, a la particularité d’évoluer dans un club que l’OL connait bien : Botafogo. La formation de Rio de Janeiro est en difficulté financière, et a besoin de vendre pour alléger ses comptes. « Fogo » espère récupérer 7 à 8 millions d’euros avec Vitinho, suivi par deux clubs russes : le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg.
Un montant non négligeable pour un joueur qui a connu une première expérience mitigée en Europe entre 2018 et 2024. Passé par le Cercle Bruges puis par Burnley, il a souvent été utilisé, sans vraiment crever l’écran non plus. Botafogo l’avait récupéré pour 8 millions d’euros en 2024, et espère donc le vendre pour la même somme. Cela ferait certainement bizarre de voir l’OL négocier avec le club de John Textor, mais Vitinho a tout de même de réelles qualités, puisqu’il avait été pré-sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde au Brésil, même s’il n’a au final pas été retenu par le Mister.
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Derniers commentaires

Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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