Le PSG a Vitinha, l’OL veut Vitinho

L'OL a repéré un arrière droit confirmé au Brésil qui a déjà une expérience en Europe et a failli disputer la Coupe du monde. Problème de taille : il va falloir négocier avec John Textor.

L’Olympique Lyonnais a comme objectif de bien vendre pour ce mois de juin, afin de passer le cap de la DNCG sans trop trembler. Ensuite, il sera l’heure d’acheter pour se renforcer en vue des barrages de la Ligue des Champions qui vont vite arriver. La cellule de recrutement, qui a fait ses preuves l’été dernier, compte bien rééditer de jolis coups. Pour cela, il faut aller chercher des joueurs méconnus en Europe, dans des championnats moins suivis. C’est le cas avec l’Europe de l’Est, le Portugal, ou bien le Brésil.

L'OL doit négocier avec le Botafogo de Textor

Selon la version sud-américaine d’ESPN, l’OL s’est mis sur les rangs pour recruter Vitinho. Cet arrière droit de 26 ans pourrait venir pour remplacer Ainsley Maitland-Niles, invité à se trouver un nouveau club cet été. Mais Vitinho, outre sa ressemblance à une lettre près au milieu de terrain du PSG, a la particularité d’évoluer dans un club que l’OL connait bien : Botafogo. La formation de Rio de Janeiro est en difficulté financière, et a besoin de vendre pour alléger ses comptes. « Fogo » espère récupérer 7 à 8 millions d’euros avec Vitinho, suivi par deux clubs russes : le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg.

Un montant non négligeable pour un joueur qui a connu une première expérience mitigée en Europe entre 2018 et 2024. Passé par le Cercle Bruges puis par Burnley, il a souvent été utilisé, sans vraiment crever l’écran non plus. Botafogo l’avait récupéré pour 8 millions d’euros en 2024, et espère donc le vendre pour la même somme. Cela ferait certainement bizarre de voir l’OL négocier avec le club de John Textor, mais Vitinho a tout de même de réelles qualités, puisqu’il avait été pré-sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde au Brésil, même s’il n’a au final pas été retenu par le Mister.