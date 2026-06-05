Hugo Lloris et l'équipe de France, ce n'est pas passé loin

Didier Deschamps a retenu Mike Maignan, Brice Samba et Robin Risser pour le Mondial 2026. Mais, la rumeur a circulé qu'Hugo Lloris pourrait faire son retour dans le groupe tricolore. Le champion du monde 2018 a accepté d'évoquer tout cela.

Désormais âgé de 39 ans, Hugo Lloris a reconnu que l'hypothèse d'un retour en équipe de France avait été évoquée directement le sélectionneur national, mais que cela n'était pas allé plus loin. « Ça restait des rumeurs. Après, comme le coach s’est exprimé. On est quand même en contact. Ça a fait beaucoup de bruit, effectivement. Je peux comprendre qu’à un moment donné, la question du numéro 3 pouvait se poser par la situation de Lucas Chevalier au PSG. Mais voilà, en Bleu, ça a arrêté à la fin de cette finale de Coupe du Monde de 2022 face à l’Argentine, même si je l’ai publiquement annoncée en janvier 2023, a rappelé Hugo Lloris, qui tient cependant à rappeler qu’il performe toujours, même si c’est en Major League Soccer. Maintenant, ça veut dire également peut-être que je continue encore à performer de l’autre côté de l’Atlantique, même si c’est moins médiatisé. Je suis content pour Robin Risser, qui a été appelé. Et triste pour Lucas Chevalier parce que c’est un gardien qui a vraiment beaucoup de talent. »

Hugo Lloris, qui doit rapidement repartir aux États-Unis, a indiqué que pour l'instant, il n'avait pas encore prévu d'aller voir un match de l'équipe de France lors du Mondial, mais qu'il va tout de même tout faire pour essayer d'aller saluer les Bleus lors de leur séjour au pays de l'Oncle Sam. Et quoi qu'il en soit, il reste un supporter de la France, espérant que les joueurs tricolores reviendront avec une troisième étoile au mois de juillet.