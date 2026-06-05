OM : Greenwood à Rome, Gasperini sort du silence

Le nom de Mason Greenwood circule de plus en plus du côté de l'AS Rome. Répondant à Sky Sports, Gian Piero Gasperini, l'entraîneur des Giallorossi, a forcément été interrogé sur la possible venue de l'attaquant anglais de l'OM à la Roma.

Tandis que l'Olympique de Marseille doit batailler pour vendre des joueurs d'ici la fin du mercato , les dirigeants romains semblent vouloir prendre leur temps concernant les négociations avec leurs homologues marseillais. C'est du moins ce qu'a clairement laissé comprendre l'entraîneur de la Roma en marge d'un tournoi caritatif de padel et de tennis qui se déroulait jeudi à Bergame. Dans un long entretien accordé à la chaîne sportive italienne Sky Sport , Gian Piero Gasperini a évoqué la saison passée, mais aussi et surtout le mercato qui débute pour sa formation, laquelle disputera la prochaine Ligue des champions. Car même si l'AS Rome ne peut pas faire n'importe quoi lors de ce marché des transferts, puisque comme l'OM elle est sous le contrôle de l'UEFA, et doit présenter des comptes apurés, le club de la capitale italienne se veut ambitieux. Au point de faire signer Mason Greenwood ?

Rome répond à une question sur Greenwood

Gian Piero Gasperini a évidemment dû répondre à une question sur une rumeur qui circule depuis quelques jours du côté de Rome, mais aussi de Marseille, à savoir la possible venue de Mason Greenwood, l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, l'entraîneur de la Roma est trop malin pour répondre directement à la question, sous peine de déplaire à ceux qui négocient actuellement. Alors, Gian Piero Gasperini a confié qu'il ne voulait pas dire s'il pensait à Greenwood, tout en reconnaissant qu'il appréciait les grands joueurs. Mais surtout, le technicien italien a fait comprendre que du côté de la Roma, il n'y avait aucune urgence à faire signer le joueur anglais ou même n'importe quel autre joueur.

Gasperini promet du sport à l'OM