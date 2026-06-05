Mason Greenwood sur le départ de Marseille
Mason Greenwood ne fait pas peur aux clubs européens

OM : Greenwood à Rome, Gasperini sort du silence

OM05 juin , 8:20
parClaude Dautel
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Le nom de Mason Greenwood circule de plus en plus du côté de l'AS Rome. Répondant à Sky Sports, Gian Piero Gasperini, l'entraîneur des Giallorossi, a forcément été interrogé sur la possible venue de l'attaquant anglais de l'OM à la Roma.
Tandis que l'Olympique de Marseille doit batailler pour vendre des joueurs d'ici la fin du mercato, les dirigeants romains semblent vouloir prendre leur temps concernant les négociations avec leurs homologues marseillais. C'est du moins ce qu'a clairement laissé comprendre l'entraîneur de la Roma en marge d'un tournoi caritatif de padel et de tennis qui se déroulait jeudi à Bergame. Dans un long entretien accordé à la chaîne sportive italienne Sky Sport, Gian Piero Gasperini a évoqué la saison passée, mais aussi et surtout le mercato qui débute pour sa formation, laquelle disputera la prochaine Ligue des champions. Car même si l'AS Rome ne peut pas faire n'importe quoi lors de ce marché des transferts, puisque comme l'OM elle est sous le contrôle de l'UEFA, et doit présenter des comptes apurés, le club de la capitale italienne se veut ambitieux. Au point de faire signer Mason Greenwood ?

Rome répond à une question sur Greenwood

Gian Piero Gasperini a évidemment dû répondre à une question sur une rumeur qui circule depuis quelques jours du côté de Rome, mais aussi de Marseille, à savoir la possible venue de Mason Greenwood, l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, l'entraîneur de la Roma est trop malin pour répondre directement à la question, sous peine de déplaire à ceux qui négocient actuellement. Alors, Gian Piero Gasperini a confié qu'il ne voulait pas dire s'il pensait à Greenwood, tout en reconnaissant qu'il appréciait les grands joueurs. Mais surtout, le technicien italien a fait comprendre que du côté de la Roma, il n'y avait aucune urgence à faire signer le joueur anglais ou même n'importe quel autre joueur.

Gasperini promet du sport à l'OM

« A quel point j’apprécie Greenwood ? Il y a tellement de grands joueurs, mais nous devrions parler uniquement des joueurs de la Roma et de ceux qui arrivent. Les autres ne sont pas des joueurs de la Roma, ils appartiennent à d’autres clubs, a lancé le coach transalpin, avant d’aller plus loin. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Tout le monde souhaite les meilleurs joueurs, mais il y a le budget, les agents et les autres clubs. L’important c’est de bien travailler, et le chemin est encore long jusqu’au 31 août. » Autrement dit, les négociations risquent de s'éterniser, et cela semble peu compatible avec la situation de l'OM, pour qui la vente de Mason Greenwood est surtout un impératif financier. De quoi relancer les rumeurs d'un départ possible de l'attaquant anglais en Arabie Saoudite plutôt qu'à la Roma.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

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