L'entraîneur du PSG prend la Ligue 1 de haut
Luis Enrique critiqué pour ses choix

Le PSG « fausse » la Ligue 1, ça fait scandale

PSG20 avr. , 8:00
parClaude Dautel
8
Luis Enrique avait largement fait tourner son effectif contre Lyon et cela s'est retourné contre le PSG. Les choix de l'entraîneur parisien font débat.
Oui, le Paris Saint-Germain est entré dans une séquence infernale avec trois matchs par semaine, mais Nasser Al-Khelaifi a offert à Luis Enrique l'effectif qu'il souhaitait. Dimanche soir, à la lecture du onze de départ des champions d'Europe, certains se sont étonnés de voir que l'entraîneur parisien laissait au repos des joueurs tels que Marquinhos, Joao Neves, Ousmane Dembélé ou bien encore Kvaratskhelia, quatre titulaires habituels. La victoire de l'Olympique Lyonnais a forcément relancé le débat sur la gestion de la Ligue 1 par Luis Enrique, d'autant que le PSG recevra Nantes mercredi. En tout cas, les décisions du technicien parisien font couler de l'encre ce lundi et certains regrettent que Paris prenne le championnat de France de si haut. C'est notamment le cas de Jean-Louis Tourre, rédacteur en chef de RMC, qui est pourtant fan du PSG.

Que va faire Luis Enrique lors de PSG-Nantes ?

Dans l'After, le journaliste a exprimé tout le mal qu'il pensait du comportement de Luis Enrique lors de certains matchs. « Cette équipe du PSG a une tendance à prendre de haut la Ligue 1, on le sait. Le match contre Monaco en a été le meilleur exemple possible. En une semaine, on passe d’un match contre Monaco en championnat où ils les prennent de haut et se font bouger, aux matchs contre Chelsea et Liverpool. Les joueurs ont cette tendance là aussi facilement, mais Luis Enrique également. Il fallait faire tourner contre Nantes, mais pas contre Lyon », constate Jean-Louis Tourre, plutôt consterné par ces choix.
Sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain n'échappe évidemment pas aux critiques après ce faux pas qui permet à Lens de reprendre un peu espoir dans la course au titre de Champion de France. Mohamed Toubache-Ter est lui plus incisif contre le PSG. « C’est un gadget la Ligue 1 hein pour eux. La prio c’est la LDC, pas bien grave !! Faire tourner face à Nantes & Angers: indispensable hein », ironise l'insider aux 90.000 followers.
Chez les supporters de l'Olympique de Marseille, cela grince aussi très dur des dents, même si l'OM a aussi l'art de se saborder tout seul. Après cette victoire de l'OL au Parc des Princes, l'OM chute à la sixième place du classement, et forcément le Paris SG est pointé du doigt. « Le Psg en L1 contre l'OM ils sont à plus de 100%, c'est un match de LDC pour eux. Les autres clubs, ils en ont rien à fou..., ils jouent détente mdr. Mais quel championnat de merde depuis l'arrivée de QSI en 2011, ils ont tué le foot français », fulmine @AnthonyPayet. On saura mercredi, après le match contre Nantes, si le Paris SG s'est vraiment raté contre l'OL ou a déraillé au pire moment.
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Toute la question est de savoir si Sulc et Tolisso seront opérationnel poir les derniers matchs en revanche pour Fofana et Nuahma c'est sur que c'est quasi mort d'ailleurs Nuahma c'est silence radio sur son état.

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blablablabla

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le meme genre de faute de l Om sur l OL tu veux dire? mais là mouais. ça ne se siffle pas hein

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sauf qu il a entièrement raison.

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c est quoi des yens? un dialecte de ton quartier?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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