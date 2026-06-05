Qui sera l'entraîneur de l'ASSE ? Montanier s'interroge
Philippe Montanier et l'ASSE, on voit flou

ASSE : Pelissier et Pantaloni à la place de Montanier ? Réponse avant 10 jours !

ASSE05 juin , 9:00
parClaude Dautel
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Lorsqu'il a rejoint l'ASSE en début d'année, Philippe Montanier a signé un CDD avec les Verts, et l'année supplémentaire en option n'a pas été levée puisque Sainté n'est pas monté en Ligue 1. Cependant, les choses devraient se décanter d'ici le 15 juin du côté de Saint-Étienne.
Une semaine après la douloureuse défaite, et au lendemain de l'intervention de Larry Tanenbaum dans une lettre aux supporters, on commence à en savoir un peu plus sur l'avenir de Philippe Montanier sur le banc de l'AS Saint-Étienne Car si les joueurs stéphanois ont rendez-vous le 1er juillet pour reprendre l'entraînement, leur entraîneur arrive lui dans les dernières semaines de son contrat. Faute d'avoir réussi à mener les Verts en Ligue 1, l'ancien gardien de but sera libre à la fin du mois de juin. Après avoir refusé de rejoindre le FC Nantes, qui l'a contacté ces derniers jours, Philippe Montanier va attendre de savoir si les dirigeants stéphanois lui proposent de rester plus longtemps. Du côté du Progrès, on révèle que la question de l'entraîneur sera réglée d'ici dix jours.

L'ASSE n'a pas tranché pour l'entraîneur

Pour le quotidien régional, l'AS Saint-Étienne n'a visiblement pas encore tranché. D'autant que des entraîneurs capables de relever le challenge proposé par l'ASSE sont actuellement disponibles. « D’autres techniciens qui ont connu la montée, Christophe Pelissier, débarqué par Auxerre, Olivier Pantaloni qui n’a pas prolongé à Lorient, sont sur le marché et pourraient être des cibles crédibles pour l’ASSE », précise Le Progrès. De quoi laisser entendre qu'Ivan Gazidis est à l'écoute du marché, histoire de ne pas se tromper. Car même si Larry Tanenbaum l'a conforté à son poste, le dirigeant stéphanois sait bien que si l'an prochain l'ASSE ne monte pas en Ligue 1, alors le milliardaire canadien pourrait être moins philosophe que cette année. Avant même de commencer son mercato, Gazidis devrait donc régler le dossier de l'entraîneur avant le 15 juin.
Pour l'instant, Philippe Montanier n'a rien reçu de la part de ses dirigeants, et il ne sait donc pas si l'AS Saint-Étienne l'a mis tout en haut de la liste. Un premier signe pas vraiment rassurant, même si cela ne présage en rien de l'avenir de ce dernier. Du côté des supporters stéphanois, on est majoritairement favorable à ce que Montanier soit prolongé, mais il n'est pas certains que cela suffise à convaincre le board des Verts.
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Derniers commentaires

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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

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