Nasser Al-Khelaifi n'a aucune crainte
Le PSG sera sans pitié avec Madrid

« Ni Joao Neves, ni Vitinha ne bougeront » : Le PSG calme Madrid

PSG05 juin , 9:40
parClaude Dautel
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Florentino Pérez a enflammé le mercato en affirmant jeudi soir qu'il allait faire signer une star à 150 millions d'euros. Le président du Real Madrid, en campagne pour se faire réélire, vise clairement un joueur du PSG, mais du côté de Paris on semble s'amuser de tout cela.
Titillé par son adversaire dans la course au poste de président du Real Madrid, lequel avait promis de faire signer Erling Haaland, sans avoir l'accord du joueur norvégien, Florentino Perez est allé sur le même terrain. Jeudi soir, l'actuel patron des Merengue a fait dans la surenchère en promettant la signature d'une star à 150 millions d'euros pour ce qui serait le plus gros transfert de l'histoire du Real Madrid. Compte tenu du portrait-robot fait par Florentino Pérez, tout le monde a pensé à Vitinha et Joao Neves, les deux prodiges portugais du Paris Saint-Germain. Deux ans après être venu chercher gratuitement Kylian Mbappé, le dirigeant espagnol veut faire son mercato au PSG, même si cette fois cela lui coûtera une fortune. Cependant, au lendemain des propos de Pérez, la bulle semble déjà se dégonfler.

Joao Neves et Vitinha ne bougeront pas

Dans un premier temps, Abdellah Boulma, journaliste toujours très bien renseigné sur le PSG, a balayé d'un revers de la main l'idée d'un départ d'un joueur parisien pour le Real Madrid cet été. Pour lui, Florentino Pérez est juste tombé dans l'électoralisme. « Les élections ont ce don merveilleux de transformer certains en machines à bêtises…. », a lancé notre confrère. Quelques minutes avant, c'est Djamel, insider du Paris Saint-Germain, qui a mis un terme aux supputations sur les rêves du président du Real Madrid. « Ni Joao Neves, ni Vitinha ne bougeront du PSG cet été. Tranquillo les gars, laissez les médias parler », a lancé ce dernier, histoire de rassurer les supporters du PSG. Et si cela ne suffisait pas, il suffisait de regarder du côté des comptes des joueurs pour avoir quelques indices sur leur avenir.
Ainsi, la fiancée de Joao Neves a remis immédiatement en ligne la vidéo où on la voit jouer du tambour avec les Ultras du Paris Saint-Germain, tandis que son compagnon mettait en story sur Instagram une photo où on le voit avec le maillot et une écharpe du Paris Saint-Germain en train de regarder tranquillement la télévision. De son côté, Vitinha a, lui, fait clairement comprendre qu'il voulait gagner une troisième étoile pour le PSG, balayant d'un revers de la main l'idée de quitter Paris pour le Real Madrid ou ailleurs.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

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