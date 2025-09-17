Dembélé Ballon d'Or : Le secret le moins bien gardé de l'histoire

C'est lundi prochain que le vainqueur du Ballon d'Or 2025 sera désigné lors d'une cérémonie au théâtre du Châtelet. Tout indique qu'Ousmane Dembélé sera récompensé, et certains ont du mal à garder le secret.
Les organisateurs du Ballon d'Or l'ont dit et répété, l'identité du lauréat ne sera connu qu'au dernier moment afin que le suspense soit total lundi soir lorsque la cérémonie débutera. Mais, on l'avait constaté l'an dernier, il est clair que des fuites avaient eu lieu puisque Vinicius et le Real Madrid avaient renoncé à venir à Paris, ayant appris que la star brésilienne n'était pas Ballon d'Or. Cette année, personne n'est censé connaître le nom du Ballon d'Or 2025, mais pourtant plusieurs sources confirment qu'Ousmane Dembélé sera couronné après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain
. Même Le Parisien
a du mal à tenir sa langue sur ce sujet.
Le PSG sans son Ballon d'Or contre l'Atalanta
Alors que le PSG affronte l'Atalanta ce mercredi soir au Parc des Princes
, le quotidien francilien lâche une petite phrase qui en dit long concernant l'attribution du Ballon d'Or 2025 à l'attaquant international français, actuellement blessé. Pour Dominique Sévérac, le suspense n'a plus vraiment lieu d'exister. « La campagne se lance sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué, c’est certain, et peut-être sans Khvicha Kvaratskhelia au coup d’envoi. Soit, uniquement sur la finale de Munich, trois buts sur cinq et deux passes décisives. Un point de vue statistique qui ne raconte pas les efforts de pressing, de replis ou le volume de course. Ou encore 10 % des candidats au Ballon d’Or du 22 septembre (3 sur 30) ou plus sûrement 99 % des chances de le remporter. On vous laisse deviner, en sachant que Doué et Kvaratskhelia ne l’obtiendront pas
», lance, avec finesse le journaliste.
Seul réel concurrent d'Ousmane Dembélé dans cette course au Ballon d'Or, Lamine Yamal semble avoir compris que le précieux trophée individuel ne sera pas pour lui cette saison. Même le Mundo Deportivo
et Sport
ont lâché l'affaire, ayant probablement compris que cette année les jeux sont faits en faveur du Paris Saint-Germain et de son attaquant vedette. Il reste moins d'une semaine avant l'officialisation d'une information qui ne surprendra pas grand monde, mais qui fera un grand plaisir aux supporters du PSG.