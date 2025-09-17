ICONSPORT_261487_0280
Ousmane Dembélé

Dembélé Ballon d'Or : Le secret le moins bien gardé de l'histoire

PSG17 sept. , 11:00
par Claude Dautel
C'est lundi prochain que le vainqueur du Ballon d'Or 2025 sera désigné lors d'une cérémonie au théâtre du Châtelet. Tout indique qu'Ousmane Dembélé sera récompensé, et certains ont du mal à garder le secret. 
Les organisateurs du Ballon d'Or l'ont dit et répété, l'identité du lauréat ne sera connu qu'au dernier moment afin que le suspense soit total lundi soir lorsque la cérémonie débutera. Mais, on l'avait constaté l'an dernier, il est clair que des fuites avaient eu lieu puisque Vinicius et le Real Madrid avaient renoncé à venir à Paris, ayant appris que la star brésilienne n'était pas Ballon d'Or. Cette année, personne n'est censé connaître le nom du Ballon d'Or 2025, mais pourtant plusieurs sources confirment qu'Ousmane Dembélé sera couronné après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Même Le Parisien a du mal à tenir sa langue sur ce sujet.

Le PSG sans son Ballon d'Or contre l'Atalanta

Alors que le PSG affronte l'Atalanta ce mercredi soir au Parc des Princes, le quotidien francilien lâche une petite phrase qui en dit long concernant l'attribution du Ballon d'Or 2025 à l'attaquant international français, actuellement blessé. Pour Dominique Sévérac, le suspense n'a plus vraiment lieu d'exister. « La campagne se lance sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué, c’est certain, et peut-être sans Khvicha Kvaratskhelia au coup d’envoi. Soit, uniquement sur la finale de Munich, trois buts sur cinq et deux passes décisives. Un point de vue statistique qui ne raconte pas les efforts de pressing, de replis ou le volume de course. Ou encore 10 % des candidats au Ballon d’Or du 22 septembre (3 sur 30) ou plus sûrement 99 % des chances de le remporter. On vous laisse deviner, en sachant que Doué et Kvaratskhelia ne l’obtiendront pas », lance, avec finesse le journaliste.

Seul réel concurrent d'Ousmane Dembélé dans cette course au Ballon d'Or, Lamine Yamal semble avoir compris que le précieux trophée individuel ne sera pas pour lui cette saison. Même le Mundo Deportivo et Sport ont lâché l'affaire, ayant probablement compris que cette année les jeux sont faits en faveur du Paris Saint-Germain et de son attaquant vedette. Il reste moins d'une semaine avant l'officialisation d'une information qui ne surprendra pas grand monde, mais qui fera un grand plaisir aux supporters du PSG.
Derniers commentaires

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

Que le Réal mérite la victoire "peut-être ou surement " vu le nombre d'arrêts de Rulli , mais pas comme cela ...

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.

