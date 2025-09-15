lookman a vendre l om se tient pret iconsport 250072 0091 2 397206

Le PSG reçoit un énorme cadeau de l'Atalanta

PSG15 sept. , 15:20
parAlexis Rose
Écarté du groupe d’Ivan Juric depuis le début de la saison du côté de l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman ne sera probablement pas du déplacement à Paris pour la première journée de la Ligue des Champions.
L’Atalanta va-t-elle se déplacer avec sa principale arme offensive pour débuter sa nouvelle campagne de Ligue des Champions ? C’est très peu probable, sachant qu’Ademola Lookman est bien parti pour ne pas faire partie du groupe d’Ivan Juric en vue du premier match de LDC de Bergame contre Paris. Élément clé de la victoire de l’Atalanta en Europa League en 2024, l’international nigérian a tout fait pour faire ses valises lors du dernier mercato. Désireux de rejoindre l’Inter Milan pour poursuivre sa progression dans l’un des meilleurs clubs d’Europe, l’attaquant de 27 ans a séché l’entraînement de l’Atalanta pendant plus de deux semaines durant le mercato pour forcer son départ.

« Nous avons besoin de joueurs prêts et motivés »

Sauf que l’Inter n’a jamais voulu payer les 50 millions d’euros demandés par Bergame pour lâcher sa star avant la fermeture du marché des transferts. Par conséquent, Lookman est revenu à l’entraînement comme si de rien n’était. Ce qui n’a pas été au goût du coach Ivan Juric, qui l’a écarté en vue du match contre Lecce (4-1). Après cette première victoire de la saison, le successeur de Gian Piero Gasperini n’a pas hésité à dire que Lookman allait rester sur la touche encore un moment, et notamment pour le match de C1 face au PSG cette semaine.
« Ce sera une grande joie pour nous d'affronter le PSG, l'équipe la plus forte du monde en ce moment. Nous devons être parfaits, en espérant qu'ils ne soient pas à leur meilleur niveau. Nous sommes confiants. Ce sera un moment spécial pour moi aussi, car ce seront mes débuts en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Lookman présent face au PSG ? Je ne pense pas, c'est une situation désagréable, vraiment pas bonne. Il a beaucoup donné à l'Atalanta, mais l'Atalanta lui a aussi beaucoup donné. Nous avons besoin de joueurs prêts et motivés, qui se soucient du club et veulent progresser. On verra bien ce qui se passera à l'avenir », a déclaré, au micro de DAZN, l’entraîneur de l’Atalanta, qui n'hésitera pas à se passer de son meilleur élément pour défier les champions d’Europe en titre mercredi prochain au Parc des Princes.
