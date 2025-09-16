Dembélé élu Ballon d'Or, fin du suspense annoncée

Le Ballon d'Or sera remis le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris et le suspense est grand pour savoir qui succédera à Rodri. Ousmane Dembélé a une très belle chance à faire valoir.

Ousmane Dembélé sort d'une saison époustouflante avec le PSG et peut légitimement penser qu'il sera le prochain Ballon d'Or. Cependant, les votes ne sont jamais vraiment certains et Lamine Yamal, Achraf Hakimi ou encore Mohamed Salah sont aussi dans le coup pour succéder à Rodri. Ousmane Dembélé part avec une longueur d'avance puisqu'il a remporté la Ligue des champions en ayant été sacré meilleur joueur de la compétition. Pour l'intelligence artificielle, il ne fait d'ailleurs aucun doute que l'ancien du Barça sera décerné Ballon d'Or 2025.

Dembélé Ballon d'Or 2025, c'est presque fait ?

Ces dernières heures, Le Parisien a en effet relayé les résultats du Ballon d'Or pour le cabinet Avisia, spécialisé dans l’intelligence artificielle. Il estime, d'après les critères de France Football, que le joueur du Paris Saint-Germain a maintenant 72% de chances de gagner le Ballon d'Or. Lamine Yamal a lui 57%, Vitinha 40%, Mohamed Salah 39% et Raphinha 33%. A noter que le cabinet Avisia avait récemment prédit les gagnantes de deux éditions de Miss France et le top 3 du Ballon d’Or 2024. Reste à savoir s'il aura également vu juste cette année concernant le prodige du PSG.

O. Dembélé France • Âge 28 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 7 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 4 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ousmane Dembélé, déjà vainqueur du Onze d'Or, pourrait entrer dans une nouvelle dimension en glanant le trophée du Ballon d'Or, trois ans après un autre joueur français, à savoir Karim Benzema. La star du PSG et de l'équipe de France n'a plus beaucoup de temps à patienter, alors que France Football veut garder le suspense jusqu'au bout cette année et ne pas appeler en amont le prochain vainqueur du Ballon d'Or pour l'avertir de sa victoire.