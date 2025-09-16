psg dembele ballon d or un votant se confie iconsport 261406 0980 398012

Dembélé élu Ballon d'Or, fin du suspense annoncée

PSG16 sept. , 8:00
parHadrien Rivayrand
Le Ballon d'Or sera remis le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris et le suspense est grand pour savoir qui succédera à Rodri. Ousmane Dembélé a une très belle chance à faire valoir. 
Ousmane Dembélé sort d'une saison époustouflante avec le PSG et peut légitimement penser qu'il sera le prochain Ballon d'Or. Cependant, les votes ne sont jamais vraiment certains et Lamine Yamal, Achraf Hakimi ou encore Mohamed Salah sont aussi dans le coup pour succéder à Rodri. Ousmane Dembélé part avec une longueur d'avance puisqu'il a remporté la Ligue des champions en ayant été sacré meilleur joueur de la compétition. Pour l'intelligence artificielle, il ne fait d'ailleurs aucun doute que l'ancien du Barça sera décerné Ballon d'Or 2025. 

Dembélé Ballon d'Or 2025, c'est presque fait ? 

Ces dernières heures, Le Parisien a en effet relayé les résultats du Ballon d'Or pour le cabinet Avisia, spécialisé dans l’intelligence artificielle. Il estime, d'après les critères de France Football, que le joueur du Paris Saint-Germain a maintenant 72% de chances de gagner le Ballon d'Or. Lamine Yamal a lui 57%, Vitinha 40%, Mohamed Salah 39% et Raphinha 33%. A noter que le cabinet Avisia avait récemment prédit les gagnantes de deux éditions de Miss France et le top 3 du Ballon d’Or 2024. Reste à savoir s'il aura également vu juste cette année concernant le prodige du PSG.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ousmane Dembélé, déjà vainqueur du Onze d'Or, pourrait entrer dans une nouvelle dimension en glanant le trophée du Ballon d'Or, trois ans après un autre joueur français, à savoir Karim Benzema. La star du PSG et de l'équipe de France n'a plus beaucoup de temps à patienter, alors que France Football veut garder le suspense jusqu'au bout cette année et ne pas appeler en amont le prochain vainqueur du Ballon d'Or pour l'avertir de sa victoire. 
