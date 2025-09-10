Ballon d'or : Sébastien Tarrago affiche son bulletin de vote

Le 22 septembre prochain, le football connaîtra le lauréat
du ballon d’or de la saison 2024/2025. Deux noms sortent du lot depuis
plusieurs mois : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le match devrait se
jouer entre ces deux éléments. Mais certains observateurs ne veulent pas
omettre l’option Achraf Hakimi.
Le ballon d’or fait débat depuis plusieurs mois et la date
fatidique approche. Le 22 septembre prochain l’un des prétendants se verra
récompensé du prestigieux trophée individuel. Deux favoris se dégagent de la
liste, Ousmane Dembélé tout d’abord. L’international français et joueur du
Paris Saint-Germain
sort d’un exercice 2024/2025 solide avec le club de la
capitale en ayant glané quasiment tous les trophées possibles. De l’autre côté,
Lamine Yamal semble être l’autre prétendant. Le prodige du FC Barcelone fait
parler la poudre à tous les matchs du club catalan. Le champion d’Espagne 2025
a donc également son mot à dire. Mais certains observateurs ne veulent pas omettre
un troisième prétendant, Achraf Hakimi.
Hakimi, le meilleur outsider
Dans l’Equipe du soir
, Sébastien Tarrago a dévoilé son top 3
pour le ballon d’or 2025. Le journaliste du quotidien français ne veut pas
oublier l’international marocain qui a réalisé une saison folle.
« Débattre et dire Dembélé au-dessus, je veux bien. Pour moi, il n’y a pas match entre Hakimi et Dembélé sur la saison. Dembélé, je l’adore depuis toujours, mais à un moment ça m’agace. Les treize derniers buts du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Dembélé c’est un but. Hakimi marque à tous les matchs. Et on pourrait dire que derrière, c’est la catastrophe, mais pas du tout. Défensivement, le jeu du Paris Saint-Germain l’a aidé certes. Mais il n’a pas été en difficulté. La saison est folle. Pour moi, c'est, un Yamal, deux Hakimi et trois Dembélé. Je comprends qu’on puisse discuter de tout. Mais je ne comprends pas comment on peut balayer d’un revers de main Hakimi »,
explique-t-il.
Le ballon d’or sera décerné le 22 septembre prochain. En attendant, le PSG et
le FC Barcelone se retrouveront en Ligue des champions juste après, le 1er octobre précisément.