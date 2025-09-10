ICONSPORT_269790_0012
Achraf Hakimi lors de PSG - Angers

Ballon d'or : Sébastien Tarrago affiche son bulletin de vote

PSG10 sept. , 20:00
par Nathan Hanini
Le 22 septembre prochain, le football connaîtra le lauréat du ballon d’or de la saison 2024/2025. Deux noms sortent du lot depuis plusieurs mois : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le match devrait se jouer entre ces deux éléments. Mais certains observateurs ne veulent pas omettre l’option Achraf Hakimi.
Le ballon d’or fait débat depuis plusieurs mois et la date fatidique approche. Le 22 septembre prochain l’un des prétendants se verra récompensé du prestigieux trophée individuel. Deux favoris se dégagent de la liste, Ousmane Dembélé tout d’abord. L’international français et joueur du Paris Saint-Germain sort d’un exercice 2024/2025 solide avec le club de la capitale en ayant glané quasiment tous les trophées possibles. De l’autre côté, Lamine Yamal semble être l’autre prétendant. Le prodige du FC Barcelone fait parler la poudre à tous les matchs du club catalan. Le champion d’Espagne 2025 a donc également son mot à dire. Mais certains observateurs ne veulent pas omettre un troisième prétendant, Achraf Hakimi.

Hakimi, le meilleur outsider

Dans l’Equipe du soir, Sébastien Tarrago a dévoilé son top 3 pour le ballon d’or 2025. Le journaliste du quotidien français ne veut pas oublier l’international marocain qui a réalisé une saison folle. « Débattre et dire Dembélé au-dessus, je veux bien. Pour moi, il n’y a pas match entre Hakimi et Dembélé sur la saison. Dembélé, je l’adore depuis toujours, mais à un moment ça m’agace. Les treize derniers buts du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Dembélé c’est un but. Hakimi marque à tous les matchs. Et on pourrait dire que derrière, c’est la catastrophe, mais pas du tout. Défensivement, le jeu du Paris Saint-Germain l’a aidé certes. Mais il n’a pas été en difficulté. La saison est folle. Pour moi, c'est, un Yamal, deux Hakimi et trois Dembélé. Je comprends qu’on puisse discuter de tout. Mais je ne comprends pas comment on peut balayer d’un revers de main Hakimi », explique-t-il. Le ballon d’or sera décerné le 22 septembre prochain. En attendant, le PSG et le FC Barcelone se retrouveront en Ligue des champions juste après, le 1er octobre précisément.

