Dembélé ou Yamal, le Real Madrid et Mbappé boycottent la remise du Ballon d'Or

Le lundi 22 septembre, le Ballon d'Or 2025 sera décerné lors d'une cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris. Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid ne viendra pas assister au couronnement d'un joueur qui sera vraisemblablement Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal.

Personne n'a oublié le sketch de 2024, lorsque après être arrivée à l'aéroport de Madrid et préparé une fête le soir même, la délégation des Merengue avait fait demi-tour et tout annulé après avoir appris que Vinicius Jr ne serait pas le lauréat du Ballon d'Or. Une attitude qui avait laissé sans voix les organisateurs, ces derniers ayant pourtant tout tenté pour faire changer d'avis Florentino Perez.

Mais visiblement, cela n'a pas changé la manière de voir du président du Real Madrid. En effet, le quotidien sportif Marca révèle à moins de deux semaines de la cérémonie qu'une nouvelle fois Kylian Mbappé et ses coéquipiers resteront à la maison plutôt que de venir à Paris. Pourtant, une nouvelle fois, France-Football a tout tenté pour obtenir la venue géant espagnol.

Le Real Madrid refuse de venir à Paris pour le Ballon d'Or

Le média sportif espagnol, très proche du Real Madrid, explique que ce mardi, une délégation est venue de France pour essayer de raisonner les dirigeants madrilènes, mais cela n'a pas été suffisant. Avec neuf joueurs récompensés, dont Karim Benzema, et douze victoires dans la course au Ballon d'Or, les Merengue connaissent le poids de ce trophée et l'impact d'une telle décision. Mais la colère de l'an passée et la conviction que l'UEFA a comploté pour empêcher Vinicius Jr de gagner en 2024 ont donc poussé le club de Florentino Perez à prévenir une nouvelle fois qu'il ne fallait pas compter sur eux dans deux semaines au Châtelet.

« le Ballon d’or aurait dû revenir à un joueur du Real Madrid » - Florentino Perez, patron du Real Madrid en 2024