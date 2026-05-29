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250 ME pour six recrues, le PSG prépare un mercato de feu

PSG29 mai , 8:00
parGuillaume Conte
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Le PSG va changer sa façon de faire cet été au mercato, et recruter des joueurs prometteurs et déjà performants, pour permettre à Luis Enrique d'avoir de gros moyens afin de façonner le PSG de demain.
Concentré sur la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi, le PSG espère bien faire le doublé et récompenser une initiative surprenante. En effet, tellement satisfait de son effectif, Luis Enrique a décidé de ne faire quasiment aucun mouvement l’été dernier. Un immobilisme rendu possible par la qualité et la jeunesse de son effectif, mais qui a atteint ses limites. L’entraineur espagnol a reconnu que son équipe avait tiré la langue face au rythme demandé, et qu’il fallait forcément y remédier à l’avenir.

Les grosses pistes du PSG confirmées

Entraineur qui n’est pas trop gourmand financièrement pour ses dirigeants, Luis Enrique va avoir carte blanche pour recruter l’été prochain. Et si toutes les pistes voulues devaient se concrétiser, cela débouchera sur l’arrivée de six joueurs d’ici au 1er septembre 2026. C’est l’informateur PSGInside-Actus qui l’annonce à l’approche du lancement du mercato. Si tout peut encore changer en fonction des opportunités et du déroulement des négociations, à l’heure actuelle, le PSG estime que son mercato parfait comprendrait les six joueurs suivants : le gardien Mile Svilar (Roma), le défenseur central Joël Ordoñez (Club Bruges), les milieux Alexei Batrakov (Lokomotiv Moscou), Ayyoub Bouaddi (LOSC) ainsi que Maghnès Akliouche (AS Monaco) et le buteur Eli Junior Kroupi (Bournemouth).
Si tous ces transferts venaient à se réaliser, on retrouverait des enveloppes pour le mercato proche des grandes années du PSG à ce niveau. Il faudra en effet quasiment 250 millions d’euros pour boucler ces opérations, sachant que le prix des clubs vendeurs comprend encore bien souvent la taxe Qatar. Mais à des postes cruciaux comme au gardien de but, en défense centrale ou au coeur du jeu, cela changerait clairement le visage de la formation de Luis Enrique. Avec pour beaucoup des joueurs ciblés, des véritables promesses pour l’avenir, surtout quand on sait que l’Asturien adore former et faire progresser les joueurs en devenir. Un mercato de rêve qui aurait le don de construire le PSG de demain, alors que celui d’aujourd’hui n’est déjà pas mauvais.

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Derniers commentaires

OL : Tessmann fait un carton, la grosse vente arrive

Excellente arrivée de textor dans cet OL qui n'en finit plus de surprendre ceux qui n'y connaissent rien au foot

250 ME pour six recrues, le PSG prépare un mercato de feu

Si, Warren.😊

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

c est du trol! !! bravo !!

OM : Lorenzi arrive et met Greenwood en vente !

non greenwood veut pas rester dans un club de loser , pas de LDC encore !!

OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?

que des marseillais colme toi tombe dans le paneau !! loser !! a jamaiis les dernier l om

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