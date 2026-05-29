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Un but contre Arsenal, le PSG vise un record légendaire

PSG29 mai , 14:40
parGuillaume Conte
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Le PSG se retrouve en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Mais cette fois-ci, son attaque impressionne encore plus et pouvoir lui valoir un prestigieux record ce samedi contre Arsenal.
Sûr de sa force, clinique devant le but et toujours capable de trouver le chemin des filets, le PSG fait peur avant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Le club de la capitale a réussi un parcours parfait cette saison, même s’il a une nouvelle fois du passer par les barrages pour arriver jusqu’en finale. Mais comme l’avait dit Luis Enrique, cette solution est aussi vue comme une aubaine pour garder le rythme des matchs européens. Et empiler les buts.

Le PSG aidé par l'UEFA pour le record

En effet, grâce à ces matchs supplémentaires en barrages, et aussi les matchs en plus dans la phase de championnat, le PSG n’est plus qu’à un but de battre un record qui semblait injouable. En 1999-2000, le FC Barcelone coaché par Louis Van Gaal, avec une attaque de folie comprenant Luis Figo, Patrick Kluivert et Rivaldo, et un certain Luis Enrique au milieu, avait inscrit 45 buts sur une seule saison de Ligue des Champions. Et cela en atteignant seulement les demi-finales, avant l’élimination par Valence.
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Rivaldo avec le Barça 1999-2000
Avec certes bien plus de rencontres, le PSG est désormais à 44 buts. Il lui suffira d’un but contre Arsenal pour égaler ce record légendaire, même si le nombre de matchs supérieurs aide à relativiser. Paris, qui a mis 6 buts au Bayern, 4 à Liverpool et 8 à Chelsea, espère bien ne pas s’arrêter en si bon chemin et s’appuyer sur la forme incroyable de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé pour aller chercher un record historique du grand Barça.
Mais Arsenal possède clairement un point fort, c’est sa solidité défensive. Les Gunners n’ont encaissé qu’un but lors des 180 minutes face à l’Atlético Madrid, 0 au tour d’avant contre le Sporting et un seul précédemment contre Leverkusen. Une défense de fer qui promet un choc des extrêmes ce samedi à Budapest.
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Moreira 10M ?, même si ça reste "rentable" sur le point de vue achat/revente , trop insuffisant pour combler ce dont a réellement besoin l’OL, autant le garder et même refaire signer une petite prolongation, avec lui (et pas lui seul) , les défenses adverses auront du pain sur la planche

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Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES

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Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien

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Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁

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puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...

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