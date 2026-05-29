Un but contre Arsenal, le PSG vise un record légendaire

Le PSG se retrouve en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Mais cette fois-ci, son attaque impressionne encore plus et pouvoir lui valoir un prestigieux record ce samedi contre Arsenal.

Sûr de sa force, clinique devant le but et toujours capable de trouver le chemin des filets, le PSG fait peur avant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Le club de la capitale a réussi un parcours parfait cette saison, même s’il a une nouvelle fois du passer par les barrages pour arriver jusqu’en finale. Mais comme l’avait dit Luis Enrique, cette solution est aussi vue comme une aubaine pour garder le rythme des matchs européens. Et empiler les buts.

Le PSG aidé par l'UEFA pour le record

En effet, grâce à ces matchs supplémentaires en barrages, et aussi les matchs en plus dans la phase de championnat, le PSG n’est plus qu’à un but de battre un record qui semblait injouable. En 1999-2000, le FC Barcelone coaché par Louis Van Gaal, avec une attaque de folie comprenant Luis Figo, Patrick Kluivert et Rivaldo, et un certain Luis Enrique au milieu, avait inscrit 45 buts sur une seule saison de Ligue des Champions. Et cela en atteignant seulement les demi-finales, avant l’élimination par Valence.

Rivaldo avec le Barça 1999-2000

Avec certes bien plus de rencontres, le PSG est désormais à 44 buts. Il lui suffira d’un but contre Arsenal pour égaler ce record légendaire, même si le nombre de matchs supérieurs aide à relativiser. Paris, qui a mis 6 buts au Bayern, 4 à Liverpool et 8 à Chelsea, espère bien ne pas s’arrêter en si bon chemin et s’appuyer sur la forme incroyable de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé pour aller chercher un record historique du grand Barça.

Mais Arsenal possède clairement un point fort, c’est sa solidité défensive. Les Gunners n’ont encaissé qu’un but lors des 180 minutes face à l’Atlético Madrid, 0 au tour d’avant contre le Sporting et un seul précédemment contre Leverkusen. Une défense de fer qui promet un choc des extrêmes ce samedi à Budapest.