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Paris Sportifs : Kvara et le PSG champions d'Europe, 252 euros pour fêter ça

Paris Sportifs29 mai , 14:20
parredaction
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Le PSG et Arsenal ont pris rendez-vous pour ce vendredi soir pour la finale de la Ligue des Champions. Un sommet incontournable, qui peut vous rapporter gros.
C’est la grande finale que tout le monde attend ! Le Paris Saint-Germain contre Arsenal, c’est le choc entre les deux meilleures équipes d’Europe cette saison. Champions dans leurs pays respectifs, le PSG et Arsenal vont s’affronter pour viser le fauteuil de meilleur club européen. Pour se départager, ils vont se disputer la finale de la Ligue des Champions. Ce grand rendez-vous de la saison de foot se déroulera ce samedi 30 mai à 18h00 à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). L’arbitre sera l’Allemand Daniel Siebert.

Kvra buteur en finale, c'est très probable

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Derniers commentaires

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Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES

Sa valeur s'effondre, l'OL a une chance folle

Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien

OM : Un défenseur anglais gratuit, le premier coup de Lorenzi

Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁

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puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...

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Lol, Mopi qui défendait Textor a tout va, par rapport a ses débuts prometteur à Botafogo et de leur LDC, mdr ... Mdr il y a un an pratiquement jour pour jour, je me rappele de notre prise de bec , apres la divulgation de la conf des présidents de clubs sur les droits tv et que Nasser avait traité Textor de cowboy, je me demande qui avait raison ?^^

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