Paris Sportifs : Kvara et le PSG champions d'Europe, 252 euros pour fêter ça

Le PSG et Arsenal ont pris rendez-vous pour ce vendredi soir pour la finale de la Ligue des Champions. Un sommet incontournable, qui peut vous rapporter gros.

C’est la grande finale que tout le monde attend ! Le Paris Saint-Germain contre Arsenal, c’est le choc entre les deux meilleures équipes d’Europe cette saison. Champions dans leurs pays respectifs, le PSG et Arsenal vont s’affronter pour viser le fauteuil de meilleur club européen. Pour se départager, ils vont se disputer la finale de la Ligue des Champions. Ce grand rendez-vous de la saison de foot se déroulera ce samedi 30 mai à 18h00 à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). L’arbitre sera l’Allemand Daniel Siebert.

Kvra buteur en finale, c'est très probable

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