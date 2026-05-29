Mourinho menacé, le Real bloque sa signature

Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES
Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien
Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁
puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...
Lol, Mopi qui défendait Textor a tout va, par rapport a ses débuts prometteur à Botafogo et de leur LDC, mdr ... Mdr il y a un an pratiquement jour pour jour, je me rappele de notre prise de bec , apres la divulgation de la conf des présidents de clubs sur les droits tv et que Nasser avait traité Textor de cowboy, je me demande qui avait raison ?^^
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🚨🔐 All the agreements between José Mourinho, Real Madrid and Benfica for his exit are sealed since last week. It’s all set to happen after elections, clear plan of Florentino Pérez. Initial internal talks about transfer targets have started, priority focus on defenders. 👀