Madrid va devoir se faire à la méthode Mourinho
José Mourinho n'est pas là pour rigoler

Mourinho menacé, le Real bloque sa signature

Liga29 mai , 13:40
parEric Bethsy
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Présenté comme le successeur d’Alvaro Arbeloa, José Mourinho n’est pas totalement certain de retrouver le Real Madrid. Le président Florentino Pérez doit d’abord s’assurer de conserver son poste avant d’acter le retour de l’entraîneur portugais.
Les jours passent et José Mourinho ne s’est toujours pas engagé avec le Real Madrid. Son retour est pourtant annoncé avec insistance depuis de longues semaines. Mais à l’heure actuelle, l’entraîneur des Merengue se nomme encore Alvaro Arbeloa. La raison est simple, la Maison Blanche ne peut tout simplement pas enregistrer la signature du Portugais dans l’immédiat. Le coach de Benfica disposait d’une clause à 7 millions d’euros dont la validité a fini par expirer.

Mourinho, pas avant le 7 juin

Il a fallu l’intervention de son célèbre agent Jorge Mendes pour faciliter un accord entre les deux clubs. Tout est donc prêt pour accueillir le « Special One » qui doit néanmoins attendre la réélection de Florentino Pérez. Rappelons que le président du Real Madrid a lui-même organisé des élections après la saison blanche de son équipe. C’est sans doute une manière de renforcer sa position au moment où ses détracteurs se font entendre. Quoi qu’il en soit, le patron madrilène, grandissime favori contre l’autre candidat Enrique Riquelme, doit quand même attendre sa victoire finale pour nommer un nouvel entraîneur.
Le vote des socios étant programmé le dimanche 7 juin, José Mourinho ne pourra pas signer avant cette date. En attendant, le Real Madrid ne s’interdit pas de préparer son recrutement en concertation avec son probable futur coach. Le technicien passé par l’Inter Milan et Chelsea participe déjà à la construction de l’effectif pour la saison prochaine. Et selon le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid va accorder une attention particulière à sa défense, un secteur qui pourrait bien accueillir le Français Ibrahima Konaté dont la situation a subitement évolué ces dernières heures.

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Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES

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Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien

OM : Un défenseur anglais gratuit, le premier coup de Lorenzi

Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁

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puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...

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Lol, Mopi qui défendait Textor a tout va, par rapport a ses débuts prometteur à Botafogo et de leur LDC, mdr ... Mdr il y a un an pratiquement jour pour jour, je me rappele de notre prise de bec , apres la divulgation de la conf des présidents de clubs sur les droits tv et que Nasser avait traité Textor de cowboy, je me demande qui avait raison ?^^

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