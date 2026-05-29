Mourinho menacé, le Real bloque sa signature

Présenté comme le successeur d’Alvaro Arbeloa, José Mourinho n’est pas totalement certain de retrouver le Real Madrid. Le président Florentino Pérez doit d’abord s’assurer de conserver son poste avant d’acter le retour de l’entraîneur portugais.

Les jours passent et José Mourinho ne s’est toujours pas engagé avec le Real Madrid . Son retour est pourtant annoncé avec insistance depuis de longues semaines. Mais à l’heure actuelle, l’entraîneur des Merengue se nomme encore Alvaro Arbeloa. La raison est simple, la Maison Blanche ne peut tout simplement pas enregistrer la signature du Portugais dans l’immédiat. Le coach de Benfica disposait d’une clause à 7 millions d’euros dont la validité a fini par expirer.

Mourinho, pas avant le 7 juin

Il a fallu l’intervention de son célèbre agent Jorge Mendes pour faciliter un accord entre les deux clubs. Tout est donc prêt pour accueillir le « Special One » qui doit néanmoins attendre la réélection de Florentino Pérez. Rappelons que le président du Real Madrid a lui-même organisé des élections après la saison blanche de son équipe. C’est sans doute une manière de renforcer sa position au moment où ses détracteurs se font entendre. Quoi qu’il en soit, le patron madrilène, grandissime favori contre l’autre candidat Enrique Riquelme, doit quand même attendre sa victoire finale pour nommer un nouvel entraîneur.

Le vote des socios étant programmé le dimanche 7 juin, José Mourinho ne pourra pas signer avant cette date. En attendant, le Real Madrid ne s’interdit pas de préparer son recrutement en concertation avec son probable futur coach. Le technicien passé par l’Inter Milan et Chelsea participe déjà à la construction de l’effectif pour la saison prochaine. Et selon le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid va accorder une attention particulière à sa défense, un secteur qui pourrait bien accueillir le Français Ibrahima Konaté dont la situation a subitement évolué ces dernières heures.