Mostafa Mohamed

Retenu à Nantes, il appelle l’OM à l’aide

OM29 mai , 15:00
parEric Bethsy
1
En quête de bonnes affaires, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille Grégory Lorenzi a reçu un appel du pied. L’attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed s’est affiché avec le maillot olympien. Mais du côté des supporters, la candidature de l’Egyptien ne passe absolument pas.
Grégory Lorenzi sait où il met les pieds. A peine installé, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille a fait un aveu sur les moyens à sa disposition. « Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement », a prévenu le dirigeant contacté par L’Equipe. Dans ce contexte, les recrues payées plusieurs dizaines de millions d’euros sont à exclure. Le pensionnaire du Vélodrome pourrait davantage se tourner vers des joueurs proches de la fin de leur contrat à l’image de Mostafa Mohamed.
Pour le moment, l’attaquant lié au FC Nantes jusqu’en 2027 n’est pas annoncé dans le viseur marseillais. Mais la rumeur ne déplairait pas à l’Egyptien. Le Canari s’est effectivement affiché sur les réseaux sociaux avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Autant dire que la publication ne passe pas inaperçue sur la toile. Reste à savoir si Grégory Lorenzi sera sensible à l’appel du pied. Une chose est sûre, c’est que les supporters olympiens ne sont pas favorables à une éventuelle signature de Mostafa Mohamed.

Les supporters s'y opposent

« Merci mais on n'en veut pas », a réagi un utilisateur de X, sans doute d’accord avec un deuxième fan persuadé que le Nantais n’a « pas le niveau pour l’OM ». De plus, certains n’ont pas oublié ses réticences lors des journées de lutte contre l’homophobie. Pas de quoi séduire le public phocéen sachant que Mostafa Mohamed sort d’une saison très décevante. Avec seulement 13 matchs débutés et 4 buts inscrits en Ligue 1, l’international égyptien n’a pas joué les premiers rôles. Ce n’est pas un hasard s’il n’a pas été convoqué pour le Mondial 2026. Nantes aimerait tout de même le conserver, mais sa photo laisse penser qu'une saison en Ligue 2 ne fait pas partie de ses plans.
Articles Recommandés
ICONSPORT_363158_0922
Equipe de France

EdF : La FIFA met les Bleus en grand danger

Lorenzi ICONSPORT_278574_0430
OM

OM : Lorenzi fait déjà signer trois renforts

l asse nouveau rival angers fixe les limites dujeux 382996
SCO

La DNCG se prononce, Angers prend une mesure radicale

Mayulu ICONSPORT_366783_0165
PSG

PSG : Le départ de Mayulu prend forme

Fil Info

29 mai , 17:20
EdF : La FIFA met les Bleus en grand danger
29 mai , 17:00
OM : Lorenzi fait déjà signer trois renforts
29 mai , 16:40
La DNCG se prononce, Angers prend une mesure radicale
29 mai , 16:20
PSG : Le départ de Mayulu prend forme
29 mai , 16:00
Newcastle encaisse 80 ME et vient les dépenser à l'OL
29 mai , 15:40
Bordeaux : Romain Molina accuse salement la FFF
29 mai , 15:20
La France en finale, Deschamps n'aime pas ça du tout
29 mai , 14:40
Un but contre Arsenal, le PSG vise un record légendaire
29 mai , 14:20
Paris Sportifs : Kvara et le PSG champions d'Europe, 252 euros pour fêter ça

Derniers commentaires

Officiel : Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM

Alors "on" c'est toi. CQFD^^

Finale PSG-Arsenal : Ces villes de France qui tremblent

Une fille agressée et sa voiture défoncée parce qu'elle portait un maillot du Bayern y'a qq semaines. Les autres images on les a tous vus. Pas d'amalgame, mais prenez 10 photos et vous retrouverez 8 chances pour la France sur 10 à chaque fois. Et ces fameuses chances pour la France ont quasiment toujours la double nationalité, donc le pb pourrait se résoudre facilement si on le voulait : Tu es pris la main dans le sac. Tu as plus de 3 condamnations sur ton casier ? Déchéance de nationalité et retour au pays , avec interdiction de territoire à vie bien entendu. Faites 10,50,100 exemples et à un moment quand ils verront que notre pays n'est plus un paillasson bon qu à leur filer des allocs, certains commenceront à réfléchir... J'ai pris 20€ d'augmentation / mois sur mon assurance voiture, comme des millions de français, pour rembourser le milliard et demi que nos chances pour la France ont brûlé y'a un an. À un moment, va falloir que tlm assume ses choix. Ces racailles assument leurs actions puisque notre justice est plus que laxiste. Parce que la note va encore gonfler dans qq jours.

PSG-Arsenal : Havertz annonce la défaite de Paris

On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ....

Newcastle encaisse 80 ME et vient les dépenser à l'OL

50M et c est ok ^^

Roland-Garros : Les joueurs refusent de jouer pendant PSG-Arsenal

Mon gamin préfère perde une 1 H à 50% et voir la finale ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading