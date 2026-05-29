Retenu à Nantes, il appelle l’OM à l’aide

En quête de bonnes affaires, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille Grégory Lorenzi a reçu un appel du pied. L’attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed s’est affiché avec le maillot olympien. Mais du côté des supporters, la candidature de l’Egyptien ne passe absolument pas.

Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement », a prévenu le dirigeant contacté par L’Equipe. Dans ce contexte, les recrues payées plusieurs dizaines de millions d’euros sont à exclure. Le pensionnaire du Vélodrome pourrait davantage se tourner vers des joueurs proches de la fin de leur contrat à l’image de Mostafa Mohamed. Grégory Lorenzi sait où il met les pieds. A peine installé, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille a fait un aveu sur les moyens à sa disposition. «», a prévenu le dirigeant contacté par L’Equipe. Dans ce contexte, les recrues payées plusieurs dizaines de millions d’euros sont à exclure. Le pensionnaire du Vélodrome pourrait davantage se tourner vers des joueurs proches de la fin de leur contrat à l’image de Mostafa Mohamed.

Pour le moment, l’attaquant lié au FC Nantes jusqu’en 2027 n’est pas annoncé dans le viseur marseillais. Mais la rumeur ne déplairait pas à l’Egyptien. Le Canari s’est effectivement affiché sur les réseaux sociaux avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Autant dire que la publication ne passe pas inaperçue sur la toile. Reste à savoir si Grégory Lorenzi sera sensible à l’appel du pied. Une chose est sûre, c’est que les supporters olympiens ne sont pas favorables à une éventuelle signature de Mostafa Mohamed.

Les supporters s'y opposent

« Merci mais on n'en veut pas », a réagi un utilisateur de X, sans doute d’accord avec un deuxième fan persuadé que le Nantais n’a « pas le niveau pour l’OM ». De plus, certains n’ont pas oublié ses réticences lors des journées de lutte contre l’homophobie. Pas de quoi séduire le public phocéen sachant que Mostafa Mohamed sort d’une saison très décevante. Avec seulement 13 matchs débutés et 4 buts inscrits en Ligue 1, l’international égyptien n’a pas joué les premiers rôles. Ce n’est pas un hasard s’il n’a pas été convoqué pour le Mondial 2026. Nantes aimerait tout de même le conserver, mais sa photo laisse penser qu'une saison en Ligue 2 ne fait pas partie de ses plans.