ICONSPORT_367288_0011

Caleta-Car invendable, l’OL a deux mauvaises solutions

OL29 mai , 14:00
parGuillaume Conte
3
L'Olympique Lyonnais est totalement coincé dans un dossier du mercato pour cet été. Duje Caleta-Car revient de prêt en Espagne, avec une seule année de contrat restante et un salaire qui le rend impossible à vendre.
Prêté cette saison à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car a rendu de très bons services au club basque. Loin d’être titulaire indiscutable en première partie de saison, le défenseur central a ensuite pris son envol et enchainé les matchs pour terminer avec une Coupe du Roi dans la poche. Une place en Coupe d’Europe, une saison à plus de 30 matchs, le Croate avait quelques arguments à faire valoir pour rester à San Sebastian.

L'énorme salaire de Caleta-Car pose problème

Mais très rapidement, la Sociedad a fait savoir qu’elle ne conserverait pas le joueur prêté avec une option d’achat à 4 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais. Et ce n’est pas le montant du transfert qui a posé problème, mais plus son énorme salaire. L’ancien joueur de l’OM et de Southampton a gardé des normes « Premier League » à ce niveau puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois. En cas de transfert, le Croate voulait garder cette fiche de paye selon la presse basque.
Impossible pour le club espagnol, qui l’a renvoyé à Lyon sans sourciller. Et avec encore un an de contrat à l’OL, il sera très difficile de se séparer de Caleta-Car cet été. Ce n’est en effet pas le prix du transfert qui pose problème, mais bien son énorme salaire. Rien que dans l’effectif lyonnais, il possède le sixième salaire de l’équipe, alors que Paulo Fonseca ne compte pas vraiment sur lui pour la saison prochaine.
Un problème pour les dirigeants, et même pour le passage devant la DNCG, car son retour fait gonfler la masse salariale. Il reste à espérer que le Croate brillera avec son pays à la Coupe du monde, pour qu’une porte de sortie miraculeuse s’ouvre. Dans le cas contraire, un départ à l’amiable ou un prêt à perte totale mais permettant d’éviter de régler son salaire seront les rares solutions restantes.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366783_0056
PSG

Un but contre Arsenal, le PSG vise un record légendaire

ICONSPORT_367180_0001
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Kvara et le PSG champions d'Europe, 252 euros pour fêter ça

Madrid va devoir se faire à la méthode Mourinho
Liga

Mourinho menacé, le Real bloque sa signature

ICONSPORT_365803_0132
PSG

Finale PSG-Arsenal : Ces villes de France qui tremblent

Fil Info

29 mai , 14:40
Un but contre Arsenal, le PSG vise un record légendaire
29 mai , 14:20
Paris Sportifs : Kvara et le PSG champions d'Europe, 252 euros pour fêter ça
29 mai , 13:40
Mourinho menacé, le Real bloque sa signature
29 mai , 13:20
Finale PSG-Arsenal : Ces villes de France qui tremblent
29 mai , 13:00
Real : Vinicius Jr ment, Josep Pedrerol dévoile la vérité
29 mai , 12:40
PSG-Arsenal : Havertz annonce la défaite de Paris
29 mai , 12:30
Paris Sportifs : L’ASSE en L1, c’est 153 euros dans la poche
29 mai , 12:30
Nice-ASSE : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match retour ?
29 mai , 12:20
Sa valeur s'effondre, l'OL a une chance folle

Derniers commentaires

OL : Quatre joueurs décevants poussés dehors

Moreira 10M ?, même si ça reste "rentable" sur le point de vue achat/revente , trop insuffisant pour combler ce dont a réellement besoin l’OL, autant le garder et même refaire signer une petite prolongation, avec lui (et pas lui seul) , les défenses adverses auront du pain sur la planche

C'est acté, la DNCG va sanctionner l'OM

Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES

Sa valeur s'effondre, l'OL a une chance folle

Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien

OM : Un défenseur anglais gratuit, le premier coup de Lorenzi

Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁

Caleta-Car invendable, l’OL a deux mauvaises solutions

puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...

CalendrierRésultats

Loading