Caleta-Car invendable, l’OL a deux mauvaises solutions

L'Olympique Lyonnais est totalement coincé dans un dossier du mercato pour cet été. Duje Caleta-Car revient de prêt en Espagne, avec une seule année de contrat restante et un salaire qui le rend impossible à vendre.

Prêté cette saison à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car a rendu de très bons services au club basque. Loin d’être titulaire indiscutable en première partie de saison, le défenseur central a ensuite pris son envol et enchainé les matchs pour terminer avec une Coupe du Roi dans la poche. Une place en Coupe d’Europe, une saison à plus de 30 matchs, le Croate avait quelques arguments à faire valoir pour rester à San Sebastian.

L'énorme salaire de Caleta-Car pose problème

Mais très rapidement, la Sociedad a fait savoir qu’elle ne conserverait pas le joueur prêté avec une option d’achat à 4 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais. Et ce n’est pas le montant du transfert qui a posé problème, mais plus son énorme salaire. L’ancien joueur de l’OM et de Southampton a gardé des normes « Premier League » à ce niveau puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois. En cas de transfert, le Croate voulait garder cette fiche de paye selon la presse basque.

Impossible pour le club espagnol, qui l’a renvoyé à Lyon sans sourciller. Et avec encore un an de contrat à l’OL, il sera très difficile de se séparer de Caleta-Car cet été. Ce n’est en effet pas le prix du transfert qui pose problème, mais bien son énorme salaire. Rien que dans l’effectif lyonnais, il possède le sixième salaire de l’équipe, alors que Paulo Fonseca ne compte pas vraiment sur lui pour la saison prochaine.

Un problème pour les dirigeants, et même pour le passage devant la DNCG, car son retour fait gonfler la masse salariale. Il reste à espérer que le Croate brillera avec son pays à la Coupe du monde, pour qu’une porte de sortie miraculeuse s’ouvre. Dans le cas contraire, un départ à l’amiable ou un prêt à perte totale mais permettant d’éviter de régler son salaire seront les rares solutions restantes.