Caleta-Car invendable, l’OL a deux mauvaises solutions

Moreira 10M ?, même si ça reste "rentable" sur le point de vue achat/revente , trop insuffisant pour combler ce dont a réellement besoin l’OL, autant le garder et même refaire signer une petite prolongation, avec lui (et pas lui seul) , les défenses adverses auront du pain sur la planche
Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES
Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien
Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁
puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...
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Emprestado à Real Sociedad, o zagueiro Duje Caleta-Car deve voltar para o Lyon depois da Copa. O time espanhol não quis exercer a opção de compra de 4 milhões de euros. O croata fez 27 partidas na La Liga e a princípio não faz parte dos planos do OL, que pode repassá-lo de novo.