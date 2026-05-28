PSG : Eli Junior Kroupi, Luis Enrique attend un appel

A la recherche d'un nouvel attaquant pour consolider son effectif en vue de la saison prochaine, le PSG a coché le nom d'Eli Junior Kroupi. Si aucune discussion n'a encore été ouverte, le club de la capitale le voit comme une cible très sérieuse.

Le Paris Saint-Germain n'a pour l'heure qu'une idée en tête : remporter la deuxième Ligue des champions de son histoire, un an après avoir soulevé le Graal pour la première fois. Mais si le groupe ne pense qu'à ça, la direction sportive, de son côté, est obligée de voir plus loin encore. Et derrière cette prestigieuse finale, il y a un mercato estival qui ouvrira ses portes très rapidement.

En attendant de connaître l'issue du match et celle des différentes prolongations à venir, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi travaillent activement sur le recrutement d'un nouvel attaquant de pointe. Et avec le refroidissement total du dossier Julian Alvarez, lequel est de plus en plus proche de signer au FC Barcelone, la direction parisienne a jeté son dévolu sur Eli Junior Kroupi.

Le PSG surveille Eli Junior Kroupi

PSGInside_Actus révèle en effet sur X que Kroupi est extrêmement apprécié par la direction parisienne, laquelle voit en lui des qualités impressionnantes qui correspondent à ce que recherche Luis Enrique pour la suite. Surtout avec le départ probable de Gonçalo Ramos qui libèrerait une place dans la rotation.

Toutefois, aucune discussion n'a encore été entamée avec le joueur ou son entourage, ni avec Bournemouth, le PSG souhaitant attaquer au meilleur moment, avec les arguments les plus solides possibles face à un club difficile en affaires. De son côté, la direction parisienne attend un signal fort d'Eli Junior Kroupi et espère qu'il fera un pas vers elle pour faciliter de futures négociations.

L'ancien attaquant du FC Lorient a en tout cas rendu une excellente copie pour sa première saison en Premier League avec Bournemouth. A seulement 19 ans, le joueur originaire du Morbihan a réalisé une saison pleine avec 33 apparitions en championnat et, surtout, 13 réalisations. Des statistiques parlantes qui font de lui un joueur très convoité, notamment par le Paris Saint-Germain.