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La France en finale, Deschamps n'aime pas ça du tout

Equipe de France29 mai , 15:20
parCorentin Facy
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Présent ce vendredi en conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué le statut de favori de l’équipe de France à la Coupe du monde. L’occasion pour le sélectionneur de pousser un coup de gueule.
Didier Deschamps en a bien conscience, il est attendu au tournant lors de cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Car il s’agit de sa dernière compétition dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France, mais aussi car il dispose d’un effectif quatre étoiles avec des joueurs tels que Mbappé, Dembélé ou encore Olise en attaque. De nombreux observateurs font d’ailleurs des Bleus leur grand favori pour le titre et estiment que la France a déjà rendez-vous pour la finale le 19 juillet.

Le rappel à l'ordre de Deschamps

Un optimisme un peu trop important qui agace passablement l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille. « C'est un événement majeur. On nous voit déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop, pas du tout même. On a déjà trois adversaires en poules. Qu'on fasse partie des meilleures équipes, oui, mais je sais trop bien qu'il y a des étapes importantes avant de penser à tout là-haut. On va tout faire pour être au rendez-vous » a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre.
« Je vois que d'autres sélectionneurs disent que l'équipe de France a deux équipes... Je ne veux pas refuser le fait qu'on fasse partie des favoris. Mais est-ce qu'on est supérieurs à d'autres nations ? Il y a 7-8 équipes qui ont cette ambition, une seule y arrivera. Ce n'est pas fuir, l'ambition est essentielle. Il y a un mot important : c'est l'humilité. Sur le papier il y a des choses, mais dans le foot il suffit de faire un peu moins pour le payer cher » a tenu à rappeler Didier Deschamps.
Un message fort à l’attention de la presse mais surtout à l’égard de son groupe. Le sélectionneur des Bleus ne tolèrera aucun relâchement de la part de ses joueurs, même si la qualité individuelle de l’équipe de France est bien au-dessus de la moyenne en comparaison avec les autres équipes qui disputeront la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.
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