Avant Arsenal, Jorge Mendes pourrit le PSG

Taulier du PSG depuis deux ans, Joao Neves n’a pas l’intention de changer d’air. Le Portugais a pourtant été proposé au Real Madrid par son agent Jorge Mendes selon la presse espagnole.

Le mercato n’a pas encore démarré et pourtant, le PSG et le Real Madrid ne se lâchent déjà plus. Il y a quelques heures, on apprenait que le candidat à la présidence du club merengue Enrique Riquelme aurait déjà approché plusieurs joueurs de l’effectif parisien. Cela concernerait Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ainsi que Fabian Ruiz.

Des manoeuvres qui ont passablement agacé l’état-major du Paris Saint-Germain à moins d’une semaine de la Ligue des Champions face à Arsenal à Budapest. Les informations d’El Debate ne vont pas non plus plaire à Nasser Al-Khelaïfi et à Luis Campos. Selon le média espagnol, Jorge Mendes aurait usé de son pouvoir d’agent de Joao Neves pour proposer les services de l’international portugais du PSG… au Real Madrid.

Des rumeurs qui agacent le PSG

L’ancien agent de Cristiano Ronaldo sait que le club de la Casa Blanca va recruter au milieu de terrain l’été prochain, et verrait d’un bon oeil un transfert de son poulain à Madrid avec une belle augmentation salariale à la clé. Un autre de ses clients, le défenseur de Manchester City Ruben Dias, aurait également été proposé au Real Madrid par Jorge Mendes. Une manoeuvre dont on ignore encore le réel intérêt et qui va crisper le PSG. Surtout à quelques jours d'une finale de Ligue des Champions face à Arsenal où tout le monde a besoin d'être concentré sur l'objectif.

D’autant que l’ancien joueur du Benfica Lisbonne est, au même titre que des éléments tels que Désiré Doué, Nuno Mendes ou Achraf Hakimi, intransférable aux yeux de sa direction. Le natif de Tavira, acheté par le club parisien pour 63 millions d’euros à l’été 2024, est aujourd’hui valorisé à hauteur de 110 millions d’euros par Transfermarkt. Son contrat courant jusqu’en 2029, un départ du PSG à court terme n’est pas d’actualité.