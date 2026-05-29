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Newcastle encaisse 80 ME et vient les dépenser à l'OL

OL29 mai , 16:00
parCorentin Facy
7
Newcastle a bouclé une très belle vente avec le départ d’Anthony Gordon à Barcelone pour 80 millions d’euros bonus compris. En quête d’un remplaçant à l’Anglais, les Magpies pensent à Malick Fofana.
Auteur d’une saison monstrueuse avec 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Anthony Gordon va quitter Newcastle dans les jours à venir. Un accord total a été trouvé entre les Magpies et le FC Barcelone pour le transfert de l’international anglais de 25 ans. Le club catalan a accepté de payer une petite fortune pour s’offrir l’ailier gauche d’1m83 : 70 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus. Avec un tel pactole, Newcastle entend bien frapper fort pour compenser le départ d’Anthony Gordon.
Et selon les informations du journaliste britannique Mark Douglas, la direction de Newcastle a coché le nom de Malick Fofana. Même s’il sort d’une saison quasiment blanche à l’OL avec une très longue blessure, l’international belge de 21 ans conserve une très belle cote sur le marché des transferts notamment grâce à son excellente saison 2024-2025 sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Il figure tout en haut de la liste des attaquants ciblés par le club anglais pour compenser le départ d’Anthony Gordon au FC Barcelone.

Fofana pour remplacer Gordon à Newcastle ?

Un autre joueur de Ligue 1 est suivi par les Magpies en la personne de Matias Fernandez-Pardo, excellent avec le LOSC cette saison, où il a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour l’heure, on ignore quel prix a été fixé par l’OL et par Lille pour ses deux ailiers, et lequel aura les faveurs de Newcastle. En ce qui concerne Malick Fofana, son prix a logiquement baissé de façon assez impressionnante après une année blanche. Il est valorisé par Transfermarkt à 30 millions d’euros. Un prix largement dans les cordes du 12e de la Premier League en 2025-2026.
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2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
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18
Metz
173438233276-44

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