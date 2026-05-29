Newcastle encaisse 80 ME et vient les dépenser à l'OL

Newcastle a bouclé une très belle vente avec le départ d’Anthony Gordon à Barcelone pour 80 millions d’euros bonus compris. En quête d’un remplaçant à l’Anglais, les Magpies pensent à Malick Fofana.

Auteur d’une saison monstrueuse avec 17 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Anthony Gordon va quitter Newcastle dans les jours à venir. Un accord total a été trouvé entre les Magpies et le FC Barcelone pour le transfert de l’international anglais de 25 ans. Le club catalan a accepté de payer une petite fortune pour s’offrir l’ailier gauche d’1m83 : 70 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus. Avec un tel pactole, Newcastle entend bien frapper fort pour compenser le départ d’Anthony Gordon.

Et selon les informations du journaliste britannique Mark Douglas, la direction de Newcastle a coché le nom de Malick Fofana. Même s’il sort d’une saison quasiment blanche à l’OL avec une très longue blessure, l’international belge de 21 ans conserve une très belle cote sur le marché des transferts notamment grâce à son excellente saison 2024-2025 sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Il figure tout en haut de la liste des attaquants ciblés par le club anglais pour compenser le départ d’Anthony Gordon au FC Barcelone.

Fofana pour remplacer Gordon à Newcastle ?