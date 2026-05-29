Newcastle encaisse 80 ME et vient les dépenser à l'OL

Alors "on" c'est toi. CQFD^^
Une fille agressée et sa voiture défoncée parce qu'elle portait un maillot du Bayern y'a qq semaines. Les autres images on les a tous vus. Pas d'amalgame, mais prenez 10 photos et vous retrouverez 8 chances pour la France sur 10 à chaque fois. Et ces fameuses chances pour la France ont quasiment toujours la double nationalité, donc le pb pourrait se résoudre facilement si on le voulait : Tu es pris la main dans le sac. Tu as plus de 3 condamnations sur ton casier ? Déchéance de nationalité et retour au pays , avec interdiction de territoire à vie bien entendu. Faites 10,50,100 exemples et à un moment quand ils verront que notre pays n'est plus un paillasson bon qu à leur filer des allocs, certains commenceront à réfléchir... J'ai pris 20€ d'augmentation / mois sur mon assurance voiture, comme des millions de français, pour rembourser le milliard et demi que nos chances pour la France ont brûlé y'a un an. À un moment, va falloir que tlm assume ses choix. Ces racailles assument leurs actions puisque notre justice est plus que laxiste. Parce que la note va encore gonfler dans qq jours.
On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ....
50M et c est ok ^^
Mon gamin préfère perde une 1 H à 50% et voir la finale ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨🏴 Newcastle est fortement intéressé par Malick Fofana. 🇧🇪 [ @MsiDouglas ]