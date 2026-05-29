Bordeaux : Romain Molina accuse salement la FFF

Devancés par La Roche en National 2 cette saison, les Girondins de Bordeaux devront passer une troisième saison au quatrième échelon du football français. Un désastre pour le club au scapulaire, mais également pour la FFF.

L’été arrive et la DNCG représente toujours un obstacle pour les Girondins de Bordeaux depuis quelques saisons. Le club au scapulaire a achevé son deuxième exercice en National 2 à la deuxième place derrière La Roche Vendée. L’objectif de montée en Ligue 3 n’a pas été validé par le six fois champion de France. Un échec pour les Girondins de Bordeaux, mais aussi pour la Fédération Française de Football. La FFF lance son projet de Ligue 3 la saison prochaine avec une diffusion prévue sur la chaine Ligue 1+.

« Ils auraient coulé deux clubs de Ligue 3 »

Le diffuseur, pour réussir son lancement, aurait aimé avoir le club au scapulaire au vu de l’impact médiatique de ce dernier. Mais sans une première place dans sa poule, la montée ne reposait plus que sur la place de meilleure deuxième. Un autre manquement du club aquitain devancé par Bourges. La situation précaire du football français et de certains clubs de Ligue 3 aurait pu pousser un repêchage des Girondins et la DNCG aurait même poussé en ce sens, laisse entendre le journaliste indépendant dans une terrible accusation.

Une théorie validée par Romain Molina au micro de WebGirondins : « Si les Girondins de Bordeaux avaient terminé meilleurs deuxièmes, ils auraient coulé deux clubs de Ligue 3 sans souci. La fédé (FFF) voulait Bordeaux en Ligue 3. Tout le monde le souhaitait, comme ils souhaitaient avoir l'AS Cannes, Nîmes. Ils sont persuadés que ce championnat va cartonner [...] Pour eux, c'est un désastre qu'il n'y ait pas les Girondins en Ligue 3. Cependant, la présence de Bordeaux n'allait rien changer pour Ligue 1+. Ils produisent juste. Pour la FFF en revanche, c'est terrible », explique le journaliste. Désormais, Bordeaux doit se concentrer sur son passage devant la DNCG. Gérard Lopez doit réinjecter neuf millions d’euros pour poursuivre l’aventure. Le club au scapulaire est également dans l’œil de la FIFA avec une interdiction de recrutement sur les trois prochains mercatos.