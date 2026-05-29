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PSG : Le départ de Mayulu prend forme

PSG29 mai , 16:20
parCorentin Facy
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Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Senny Mayulu n’a toujours pas prolongé. Son départ cet été est une vraie possibilité à laquelle se préparent Luis Campos et Luis Enrique.
Titulaire régulier en Ligue 1 cette saison, Senny Mayulu s’éclate sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Joueur important de l’effectif, il dispose d’une polyvalence incroyable qui fait le bonheur de l’entraîneur espagnol, qui l’a utilisé à quasiment tous les postes au cours de la saison. Il y a toutefois une véritable ombre au tableau lorsque l’on parle de Senny Mayulu : sa situation contractuelle. Le natif du Blanc-Mesnil est lié au PSG jusqu’en juin 2027 et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour une éventuelle prolongation.

Mayulu candidat à un départ cet été

Le champion d’Europe en titre désire pourtant conserver son milieu de terrain de 20 ans, mais les deux parties ne parviennent pas à s’entendre. Un départ est par conséquent dans les tuyaux selon Laurin Perrin, journaliste pour Le Parisien. « Luis Enrique reste quoi qu'il arrive. Il devrait même prolonger son contrat jusqu'en 2030 assez rapidement, toutes les parties sont d'accord, il ne manque que les signatures. Concernant le mercato, il devrait être plus animé que l'été dernier. Il faut s'attendre à quelques départs (Ramos, Lee, Beraldo, Mayulu ?) et autant d’arrivées » a-t-il analysé dans un chat organisé avec les lecteurs du quotidien francilien.
Le nom de Senny Mayulu est bel et bien cité parmi les probables partants, la preuve qu’une réflexion existe à ce sujet au sein du Paris Saint-Germain. Cela est moins surprenant en revanche d’apprendre que Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Lucas Beraldo sont eux aussi concernés par un potentiel départ lors de l’intersaison. L’attaquant portugais a des convoitises en Italie et en Espagne, où l’Atlético l’apprécie dans l’optique de la succession de Julian Alvarez.
Le Sud-Coréen est aussi apprécié par les Colchoneros. Enfin, le défenseur brésilien pourrait profiter de sa polyvalence et de ses belles performances au milieu de terrain en fin de saison pour convaincre le PSG de le conserver dans l’effectif pour la saison à venir. Quoi qu’il en soit, cela va bouger cet été dans la capitale française, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs.
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